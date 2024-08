Navštívili sme letný poklad Bratislavy, okúpete sa tu aj zadarmo. Zlaté Piesky sú však miestom dvoch tvárí, toto ponúkajú

Zlaté Piesky patria medzi najpopulárnejšie letné rekreačné areály nielen v Bratislave, ale aj v širokom okolí. Ich popularita značne prerástla hranice hlavného mesta, no časy najväčšej slávy medzi slovenskými dovolenkármi zrejme zažili ešte počas minulého režimu.

Faktom je, že ich široká klientela vyhľadáva aj dnes, pričom názory na kvalitu tohto rekreačného zážitku sa často líšia. Preto sme sa rozhodli zavítať sem a pozrieť sa, ako to tu koncom horúceho leta vyzerá. Počas hlavnej sezóny sa zo Zlatých Pieskov ozývali rôzne hlasy – kým niektoré si pochvaľovali kúpanie, možnosti stravovania či atrakcie, iné kritizovali vysoké ceny, ale aj zanedbané prostredie.

História siaha do hlbokého socializmu

Podobne, ako množstvo iných, aj keď menších rekreačných plôch, vzniklo jazero na Zlatých Pieskoch v dôsledku ťažby štrkopiesku ešte koncom 50. rokov minulého storočia. Vyťažený materiál slúžil na výstavbu neďalekého letiska, ale tiež rôznych bratislavských panelákov. Ako uvádza portál Bratislava SME, na juhozápadnej strane vzniknutého jazera bola preto postavená paneláreň.

Ľudia sa sem chodili kúpať už začiatkom 60. rokov, pričom vôbec prvá platená pláž vznikla podľa informácií Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta (STaRZ) v roku 1962. Vzhľadom na obmedzené možnosti počas socializmu vyhľadávali domáci rekreanti za účelom kúpania predovšetkým domáce vodné plochy a Zlaté Piesky predstavovali ideálne riešenie.

Navštevovalo ich čoraz viac ľudí, čo spustilo masívnejší rozvoj infraštruktúry, stravovacích zariadení, ubytovacích zariadení a rekreačných aktivít. Okrem hotela tu pribudol aj autokemping. V súčasnosti sa nedá presne určiť, prečo dostalo miesto názov Zlaté Piesky, no predpokladá sa, že to bolo po vzore bulharského letoviska s rovnomenným názvom. Tak či onak, sľubnému rozvoju dala na nejaký čas stopku tragická udalosť.

Ako spomína web Bratislavské noviny, v naplno rozbehnutej letnej sezóne 1976 sa na Zlatých Pieskoch udiala nehoda, ktorá si vyžiadala 76 obetí. Priamo do vodnej plochy sa po nevydarenom pokuse o pristátie na neďalekom letisku zrútil Let ČSA 001 z Prahy do Bratislavy. Mrazivú tragédiu vtedy na vlastné oči videli desiatky ľudí, ktorí sa momentálne počas horúceho letného podvečera na pláži nachádzali.

Pochopiteľne, režim sa snažil nehodu do najvyššej možnej miery utajiť a v jej dôsledku boli napokon Zlaté Piesky uzatvorené. Okrem toho, že prebiehali záchranné a vyťahovacie práce, bola voda znečistená a do areálu sa rekreanti vrátili až koncom 70. rokov. Posledné časti trupu lietadla z vody vytiahli dokonca v roku 2000. Po nešťastnej tragédii však obľúbené bratislavské letovisko pokračovalo v činnosti.

Popularitu si Zlaté Piesky udržali prakticky dodnes, no značná časť infraštruktúry a chatiek si podľa mnohých recenzií ešte pamätá časy socializmu. Na druhej strane, okolo vodnej plochy pribudli aj zaujímavé súkromné komplexy, a tak nás zaujímalo, ako to skutočne pri bratislavskom letnom poklade vyzerá. Niektoré veci nás poriadne prekvapili.

