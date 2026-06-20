Slovákmi obľúbenú Krétu zasiahlo zemetrasenie: Silné otrasy pocítili miestni aj turisti

Nina Malovcová
TASR
Letná dovolenka
Otrasy pocítili ľudia naprieč Krétou.

Populárny dovolenkový grécky ostrov Kréta zasiahlo v sobotu zemetrasenie, ktoré pocítili obyvatelia aj turisti vo viacerých častiach ostrova. Otrasy prišli pred hlavou dovolenkovou sezónou a vyvolali pozornosť najmä preto, že Grécko každoročne navštívia milióny ľudí vrátane Slovákov, pričom mnoho z nich tam je už aj v tomto čase. Úrady zatiaľ nehlásia žiadne zranenia ani materiálne škody.

Pri pobreží gréckeho ostrova Kréta v sobotu napoludnie zaznamenali stredne silné zemetrasenie s magnitúdou 5,8. Grécke úrady zatiaľ nehlásia žiadne škody. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.

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Otrasy pocítili ľudia naprieč Krétou

Podľa Európsko-stredomorského seizmologického centra sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo v hĺbke 13 kilometrov neďaleko ostrova Gavdos, ktorý leží pri juhozápadnom pobreží Kréty. Denník Kathimerini píše, že prvé zemetrasenie zaznamenali o 12.31 h. Otrasy pocítili ľudia naprieč Krétou.

Grécko leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú Africká a Euroázijská tektonická platňa. To spôsobuje časté zemetrasenia v priľahlom regióne.

Grécky ostrov kréta
Foto: User:Nikater, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Grécko dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov. Každé leto do krajiny smerujú desaťtisíce turistov, ktorí vyhľadávajú slnečné pláže, historické pamiatky aj oddych v prímorských rezortoch. Práve počas letnej sezóny sa však pravidelne ukazuje, že ani dovolenka nie je vždy len o bezstarostnom relaxe. Turisti sa v zahraničí môžu stretnúť hneď s viacerými nečakanými udalosťami, ktoré dokážu v priebehu niekoľkých sekúnd zmeniť pokojnú atmosféru na dramatický boj s časom.

Dramatické chvíle zažili v Grécku aj slovenskí policajti

Grécko sa v uplynulých dňoch dostalo do pozornosti Slovákov aj z iného dôvodu. Kým Krétu zasiahlo zemetrasenie, v tamojšom dovolenkovom rezorte sa odohral aj dramatický boj o ľudský život. Dvaja slovenskí policajti z Trnavy tam počas dovolenky niekoľko desiatok minút resuscitovali muža, ktorý náhle skolaboval pri bazéne.

O prípade informovala polícia SR na sociálnej sieti. Príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Trnavy Adam a Richard sa nachádzali v Grécku na dovolenke so svojimi partnerkami, keď si pri bazéne všimli skupinu znepokojených ľudí. Krátko nato zistili, že jeden z hostí odpadol a potrebuje okamžitú prvú pomoc.

Začali konať bez váhania

Dvojica policajtov mužovi poskytla predlekársku prvú pomoc a následne začala s resuscitáciou. V oživovaní pokračovali dlhé desiatky minút až do príchodu záchranárov, ktorí si pacienta prevzali do svojej starostlivosti. Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zúčastnených však prišla smutná správa. Vedenie rezortu neskôr informovalo, že muž po prevoze do nemocnice zomrel.

Policajti trnavskej PMJ, ppráp. Bc. Adam a stržm. Richard
Foto: Facebook/Polícia SR – Trnavský kraj

Zásah slovenských policajtov nezostal bez odozvy. Vedenie rezortu im adresovalo poďakovanie, v ktorom ocenilo ich profesionalitu, odvahu, odbornosť aj ľudský prístup. „Váš pokoj, odhodlanie a ochota pomôcť za mimoriadne ťažkých okolností odrážali najvyššie štandardy profesionality a ľudskosti. Prijmite, prosím, naše srdečné uznanie za vašu neoceniteľnú pomoc. Vaše správanie je cťou pre vás, vašu profesiu a hodnoty verejnej služby, ktoré reprezentujete,“ uvádza sa v poďakovaní.

Potvrdili význam výcviku

Polícia pripomenula, že práve zdravotná príprava, ktorú príslušníci absolvujú počas služby, môže v kritických momentoch rozhodovať o živote a smrti. Hoci sa muža nepodarilo zachrániť, trnavskí policajti podľa polície urobili všetko, čo bolo v ich silách. Ich pohotová reakcia ukázala, že pripravenosť pomáhať si policajti nenosia len do služby, ale aj do bežného života.

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Policajti z Trnavy boli na dovolenke v Grécku: Neváhali ani sekundu, pomáhali zachraňovať život mužovi

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