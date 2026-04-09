Slovák vyhral 5 miliónov eur a ľudia začali diskutovať, čo by robili na jeho mieste. S niektorými nebudete súhlasiť

Istému Slovákovi sa zo dňa na deň drasticky zmenil život po tom, ako vyhral v lotérii a stal sa milionárom. Síce si výhru podelil s hráčom z Fínska, no aj tak získal luxusnú sumu 5 000 000 eur. Slováci prezradili, čo by urobili, ak by podobné šťastie postretlo jedného dňa aj ich.
Povedali by ste ľuďom o výhre?
Ako sme vás informovali, šťastné čísla 2, 4, 16, 23 a 27, doplnené o powerballové čísla 5 a 8, priniesli výhru dvom hráčom. Sumu 10 000 000 eur si v Eurojackpote podelili na polovicu výherca z Fínska a zo Slovenska. Na Reddite sa rozbehla pestrá diskusia, kde Slováci prezradili, čo by s vysokou výhrou urobili, ak by sa ocitli na mieste výhercu.
„No čo by som robil, išiel niekam k bazéniku na lehátku a načal pifko,“ reaguje jeden z komentujúcich. „Z nejakého dôvodu som prečítal „na benzínku“ a aj tak to celkom dávalo zmysel…“ pobavil reakciou ďalší.
„Vyplatil by som hypo sebe a rodine, kúpil si auto, prerobil nejaké veci na dome a investoval by som,“ uvažuje ďalší z používateľov Redditu. Viacerí si ale myslia, že správnym postupom je nikomu o výhre ani len neceknúť. Veria, že správne je peniaze investovať, možno si kúpiť nejakú nehnuteľnosť a užívať si, že človeka viac netrápi finančný stres.
Život bez stresu
„Nepovedal by som nikomu. So ženou by sme si ticho žili pohodový bezstresový život,“ reaguje komentujúci. Niektorí si ale myslia, že to znamená, že by bol milionár, no ani by si to len neužíval.
„Mne by stačilo vyhrať aj 100 000,“ skromne konštatuje jeden z používateľov. „Asi by som kúpil byt, prešiel do komplet súkromného zdravotníctva a zbytok rozumne diverzifikoval. Ale ja nepodávam loto ani nekupujem stieracie žreby, lebo sa to proste matematicky neoplatí,“ priznáva komentujúci, hoci šťastnému výhercovi sa to vyplatilo.
Niektorí by život nemenili
Ďalší dodáva, že by ihneď dal výpoveď v práci a robil by len to, čo by ho bavilo. Kúpil by si dom na mieste, kde nie je priveľa ľudí, ale by aj cestoval a časť peňazí investoval. Dokonca by bol ochotný pomôcť aj rodine.
Iní ale na výpoveď nemyslia a vraj by po počiatočnej radosti žili rovnako ako doteraz. Nad kúpou nehnuteľnosti uvažujú aj ďalší, ale nie na Slovensku. Zmienka padla napríklad o Thajsku. Nájdu sa aj takí, ktorí uvažujú nad pomocou iným a prispeli by napríklad v zbierkach na Donio.
