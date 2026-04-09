Slovák vyhral 5 miliónov eur a ľudia začali diskutovať, čo by robili na jeho mieste. S niektorými nebudete súhlasiť

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Tiež snívate o tom, že sa raz pošťastí aj vám?

Istému Slovákovi sa zo dňa na deň drasticky zmenil život po tom, ako vyhral v lotérii a stal sa milionárom. Síce si výhru podelil s hráčom z Fínska, no aj tak získal luxusnú sumu 5 000 000 eur. Slováci prezradili, čo by urobili, ak by podobné šťastie postretlo jedného dňa aj ich.

Povedali by ste ľuďom o výhre?

Ako sme vás informovali, šťastné čísla 2, 4, 16, 23 a 27, doplnené o powerballové čísla 5 a 8, priniesli výhru dvom hráčom. Sumu 10 000 000 eur si v Eurojackpote podelili na polovicu výherca z Fínska a zo Slovenska. Na Reddite sa rozbehla pestrá diskusia, kde Slováci prezradili, čo by s vysokou výhrou urobili, ak by sa ocitli na mieste výhercu.

„No čo by som robil, išiel niekam k bazéniku na lehátku a načal pifko,“ reaguje jeden z komentujúcich. „Z nejakého dôvodu som prečítal „na benzínku“ a aj tak to celkom dávalo zmysel…“ pobavil reakciou ďalší.

„Vyplatil by som hypo sebe a rodine, kúpil si auto, prerobil nejaké veci na dome a investoval by som,“ uvažuje ďalší z používateľov Redditu. Viacerí si ale myslia, že správnym postupom je nikomu o výhre ani len neceknúť. Veria, že správne je peniaze investovať, možno si kúpiť nejakú nehnuteľnosť a užívať si, že človeka viac netrápi finančný stres.

Život bez stresu

„Nepovedal by som nikomu. So ženou by sme si ticho žili pohodový bezstresový život,“ reaguje komentujúci. Niektorí si ale myslia, že to znamená, že by bol milionár, no ani by si to len neužíval.

Slovák vyhral 5 000 000 €
by
u/Luky-z-maleho-mesta in
Slovakia

„Mne by stačilo vyhrať aj 100 000,“ skromne konštatuje jeden z používateľov. „Asi by som kúpil byt, prešiel do komplet súkromného zdravotníctva a zbytok rozumne diverzifikoval. Ale ja nepodávam loto ani nekupujem stieracie žreby, lebo sa to proste matematicky neoplatí,“ priznáva komentujúci, hoci šťastnému výhercovi sa to vyplatilo.

Niektorí by život nemenili

Ďalší dodáva, že by ihneď dal výpoveď v práci a robil by len to, čo by ho bavilo. Kúpil by si dom na mieste, kde nie je priveľa ľudí, ale by aj cestoval a časť peňazí investoval. Dokonca by bol ochotný pomôcť aj rodine.

Ilustračná foto: Pexels

Iní ale na výpoveď nemyslia a vraj by po počiatočnej radosti žili rovnako ako doteraz. Nad kúpou nehnuteľnosti uvažujú aj ďalší, ale nie na Slovensku. Zmienka padla napríklad o Thajsku. Nájdu sa aj takí, ktorí uvažujú nad pomocou iným a prispeli by napríklad v zbierkach na Donio.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať

Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac