Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám

Foto: Ilustrácia Tomáša Chreneka cez ChatGPT/úprava interez

Petra Sušaninová
Tomáš Chrenek je najbohatším Slovákom.

Mnoho Slovákov uvažuje, či v najbližšom období bude mať z čoho zaplatiť účty či nákup v potravinách. Sú však aj takí, ktorí majú na účte miliardy a otázka drahých potravín či nehnuteľností ich trápiť nemusí. Radí sa medzi nich aj Tomáš Chrenek, kráľ zdravotníctva, ale aj hutníctva.

Jeho majetok presahuje 2 miliardy eur

Ako sme vás informovali, Forbes zverejnil rebríček najbohatších Slovákov a na prvej priečke sa drží Tomáš Chrenek. Jeho majetok siaha k hodnote 2,25 miliardy eur. Podľa webu Osobnosti je však dnes už považovaný v podstate za českého podnikateľa, avšak so slovenskými koreňmi a výrazným vplyvom aj na Slovensku. Je totiž rodákom z Nitry, svoje pôsobenie však rozšíril aj do Česka a má aj české občianstvo.

Vyštudoval ekonomiku na vysokej škole v Bratislave, neskôr študoval aj v Ostrave a po štúdiu sa zamestnal vo firme PZO Kerametal. Stal sa tu vedúcim obchodného referátu, pričom pod palcom mal dovoz železnej rudy. Ako informuje SME, podnik za čias socializmu patril do siete, ktorá zabezpečovala zahraničný obchod pre československé fabriky.

Foto: Profimedia

Neskôr sa vyjadril, že práve pozícia v tomto biznise ho v praxi naučila najviac, získané poznatky a skúsenosti neskôr zužitkoval vo vlastnom podnikaní. Fungoval tam podľa neho jednoduchý a racionálny systém.

Vybudoval hutnícke impérium

V tejto sfére zostal aj po páde režimu. S niekoľkými kolegami založil v roku 1990 podnik s názvom Cosmotrade, zameriaval sa najmä na hutníctvo. V roku 1993 sa Tomáš Chrenek stal konateľom firmy. Ani zďaleka však neostal len pri tom. Obrovským úspechom pre Chreneka a jeho spoločníkov bolo, keď sa stali väčšinovými majiteľmi Třineckých železiarní. Podľa Forbesu sa práve vďaka tomuto kroku stal milionárom.

Pre web Trend sa vyjadril, že konvertoval komerčné vzťahy na akcionárske. Web Čti doma informuje, že časť železiarní skúpila spoločnosť Moravia Steel. Mala byť vytvorená špecificky za účelom tejto kúpy. Tomáš Chrenek sa stal predsedom predstavenstva Moravia Steel. Podľa Forbesu ju spoluvlastní s Jánom Moderom, Máriou Blaškovou a Evženom Balkom. Spoločne vlastnia aj spoločnosť Minerfin, pričom okrem iného spoločnosť má na súvahe ukrajinské železorudné bane.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
