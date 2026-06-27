Slováci žijúci na Islande radia, ako na lacnejšiu dovolenku. Môžete tak ušetriť stovky eur

Ak premýšľate nad dovolenkou na Islande, Slováci Kristína a Juraj, ktorí tam žijú už niekoľko rokov, vám poradia, ako môžete ušetriť desiatky eur. Tvrdia, že Island sa dá urobiť aj budgetovo, len si to vyžaduje viac plánovania.
Dovolenka na Islande je pre mnohých Slovákov obrovským snom, preto sme sa nedávno na túto tému rozprávali s islandofilmi. V rozhovore nám prezradili niekoľko praktických tipov a rád nielen ako ušetriť, ale aj kedy sa na Island vybrať, aké sú tu ceny, ako tu funguje kempovanie a na aké turistické pasce si dať pozor.
Úplný základ je vyhnúť sa hlavnej sezóne
Islandofili radia vyhnúť sa hlavnej sezóne, ktorá je na Islande od júna do septembra, pretože vtedy sú tu ceny výrazne vyššie. Naopak, citeľne nižšie ceny sú v apríli a v máji a tiež koncom septembra a októbra. “Treba však počítať s tým, že počasie je v týchto mesiacoch premenlivejšie a nie všetky služby fungujú naplno,” povedali pre interez Kristína a Juraj.
Ušetriť môžete aj tak, že pri ubytovaní budete cieliť na penzióny, hostely alebo kempy namiesto hotelov. “Ak cestujete v období okolo sezóny, určite odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr, pretože tie s najlepším pomerom ceny a kvality bývajú vypredané ako prvé,” prezradili.
No a na potravinách môžete ušetriť tak, že budete nakupovať v supermarketoch a jedlo si pripravovať sami, pretože reštaurácie sú tu drahé. “Najlacnejší supermarket je Bónus – známy je podľa ružového prasiatka v logu. O niečo drahší, ale s lepším výberom, je Krónan,” dodali.
Zároveň však tvrdia, že ak chcete dovolenku na Islande poňať menej nákladovo, tak sa podľa nich najviac oplatí šetriť na jedle, ale nešetriť na zážitkoch. “Veľa vecí sa dá zažiť len na Islande a bola by škoda nevyužiť to.”
Klasické turistické pasce na Islande neexistujú
Veľkú časť z rozpočtu na dovolenke vedia ukrojiť aj turistické pasce. Tie však podľa Kristíny a Juraja na Islande nie sú. “Na Islande v podstate neexistujú „klasické“ turistické pasce ako v iných krajinách, kde by vás niekto cielene lákal na predražené služby. Skôr sú to praktické veci, na ktoré ľudia doplatia,” uviedli.
Podľa nich je najväčším rizikom počasie a celkové podmienky na cestách. Vedia sa meniť veľmi rýchlo, preto je dôležité neplánovať trasu úplne striktne a priebežne sledovať situáciu na cestách. “Veľkú rolu hrá aj prenájom auta a poistenie. Oplatí sa nešetriť na krytí škôd, inak sa aj menší problém môže veľmi predražiť.”
Tvrdia, že špeciálnou kapitolou sú vnútrozemské cesty (F-roads), kde sa treba mať na pozore, najmä pri brodení riek. Ak auto utopíte, poistenie to vo väčšine prípadov nekryje a dovolenka sa môže veľmi rýchlo predražiť aj na desaťtisíce eur, keďže škodu na aute hradíte vy. “Celkovo sa teda neoplatí báť „pascí“ v klasickom zmysle, skôr treba rešpektovať islandské podmienky a prírodu,” dodali na záver.
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