Bankomat mu zadržal kartu, rozhodol sa to vyriešiť po svojom. Začal ho rozoberať skrutkovačom, teraz čelí obvineniu

V Nových Zámkoch rozobral 33-ročný muž pomocou skrutkovača bankomat. Krátko po incidente ho zadržali pracovníci SBS, ktorí privolali policajnú hliadku. Muž svoj skutok zdôvodnil tým, že si chcel z bankomatu vybrať zaseknutú platobnú kartu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
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Kazety s hotovosťou ostali neporušené
K poškodeniu bankomatu prišlo v nočných hodinách na Ulici M. R. Štefánika. Muž po rozobratí bankomatu z neho vybral rôzne bankomatové karty, ktoré si dal do ruksaku. Kazety s finančnou hotovosťou ostali neporušené.
Muža následne obmedzili na osobnej slobode a predviedli na obvodné oddelenie z dôvodu vykonávania procesných úkonov. V danej veci začali trestné stíhanie pre prečin krádeže v súbehu s prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.
Pozor na problémové bankomaty
Kým muž v Nových Zámkoch mal svojský problém s bankomatom, tento prístroj dokáže potrápiť mnohých Slovákov najmä v zahraničí. Preto sme vám v našom staršom článku zhrnuli rôzne tipy, na čo si dať pozor.
Jednou z nich je výber s konverziou či bez nej teda v prípade, ak si vyberáte hotovosť v krajine, kde sa neplatí eurom. To vás môže dostať do nepríjemnej situácie, pretože keď sa ich bankomat opýta, či chcú konverziu potvrdiť alebo zamietnuť, zvolia si tú nevýhodnejšiu možnosť. Pri zakliknutí konverzie si totiž bankomat môže naúčtovať dodatočnú maržu, ktorá sa pri väčšej sume dokáže vyšplhať aj niekoľko desiatok eur. Vždy teda voľte možnosť bez konverzie.
V turistických destináciách sa môžete stretnúť s populárnym trikom, ktorý je založený na dôvere v ľudské dobro. Pri bankomate sa môže akoby z ničoho nič objaviť osoba, ktorá sa vám milo prihovorí a núka pomoc. Títo ľudia to totiž nerobia z dobrej vôle, ale napríklad preto, aby vám pri zaklikávaní poradili zvoliť možnosť s nevýhodnejším kurzom alebo aby sa dostali k vášmu PIN kódu.
Dobrý pozor si treba dávať aj pri zamieňaní peňazí. Ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa blyští, a to platí o pouličných zmenárňach, ktoré sa prezentujú 0 % províziou alebo najlepším kurzom, dvojnásobne. Vždy si preto vyhľadajte oficiálnu zmenáreň, v ktorej dostanete potvrdenie o konverzii. My sme v minulosti urobili aj túto chybu a okradli nás o 50 eur.
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