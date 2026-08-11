Koniec veľkých krabíc plných vzduchu z e-shopov. EÚ zavádza prísnejšiu legislatívu s cieľom znižovania odpadu

Pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR), ktoré začnú platiť od stredy (12. 8.) prinášajú pre spotrebiteľov bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii (EÚ). Pripomína to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.
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„Prijatie a spustenie uplatňovania nariadenia PPWR predstavuje najzásadnejšiu reformu v odpadovom hospodárstve za posledné desaťročie. Prechádzame od systému, ktorý riešil najmä to, ako odpad zatriediť a zhodnotiť, k systému, ktorý systematicky predchádza jeho vzniku už pri samotnom návrhu obalu. Je to jasný signál pre trh, že udržateľnosť už nie je len voľbou, ale podmienkou pre fungovanie na európskom trhu,“ vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.
Koniec balenia vzduchu
Nariadenie PPWR sa podľa Envi-Pak postupne prejaví aj v každodennom živote spotrebiteľov. E-shopy a zásielkové služby budú musieť obmedziť „balenie vzduchu“. Nariadenie stanovuje maximálny podiel prázdneho priestoru v prepravných obaloch na 50 percent, čím sa podľa organizácie zníži množstvo zbytočného kartónu a výplňového materiálu.
Jednotné označovanie obalov
Ďalšou zmenou bude zavedenie jednotného označovania obalov a zberných nádob naprieč celou Európskou úniou. „Na každom obale bude prehľadne vyznačené, z akého materiálu je vyrobený a do ktorej zbernej nádoby patrí. Rovnaké piktogramy budú umiestnené aj na odpadových kontajneroch na uliciach či na zberných dvoroch. Navyše, zavedením digitálneho pasu výrobku (DPP), budú mať spotrebitelia – vďaka QR kódu na obale – po ruke transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope,“ dodala Kretter s tým, že sa rozšíria aj možnosti využívania opakovane použiteľných obalov v gastrosektore a pri predaji potravín, kde budú prevádzky povinné umožniť zákazníkom odber jedla či nápojov do vlastných prinesených nádob.
Tieto zmeny zároveň dopĺňajú aj prísnejšie pravidlá pre bezpečnosť potravinových obalov, vrátane zákazu používania per- a polyfluórovaných alkylových látok (PFAS) v obaloch.
Všetky obaly recyklovateľné
Kľúčový prelom nastane podľa Envi-Pak od 1. januára 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v EÚ navrhnuté ako recyklovateľné.
V stredu začnú v celej Európskej únii platiť nové pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR), ktoré ešte viac a lepšie ochránia spotrebiteľov a životné prostredie. Do platnosti vstúpia prísne limity pre perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky (PFAS), známe aj ako „večné chemikálie“, ktoré sú prítomné v obaloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.
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