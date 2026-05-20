Nová ukrajinská zbraň prekvapila svet: Vyrivňuvač má unikátne vlastnosti, armáda má eso v rukáve

Foto: Faebook - Михайло Федоров (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Bomba s unikátnou konštrukciou má mať až 250-kilogramovú bojovú hlavicu.

Vojna na Ukrajine trvá už viac ako štyri roky a ukrajinská strana musí neustále prichádzať s novými vylepšeniami ako prekvapiť nepriateľa. Medzi také patrí aj najnovšia navádzaná letecká bomba, ktorá je podľa odborníkov veľmi mocnou zbraňou.

Zbraň vytvorila štátna agentúra Brave1 a po odpálení dokáže letieť až 60 kilometrov, čo Ukrajine umožňuje zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území. Bomba navyše nemá vlastný pohon. Vývoj trval 17 mesiacov. Brave1 pre jej opis použil formuláciu „ukrajinská vlastná KAB“, čo je skratka zo sovietskej éry pre riadenú leteckú bombu. Zbraň dostala názov Vyrivňuvač (Vyrovnávač).

Nejde vraj o žiadnu kópiu

„Toto nie je kópia západných alebo sovietskych riešení, ale vlastný vývoj ukrajinských inžinierov, aby efektívne zasiahli opevnenia, veliteľské miesta a ďalšie nepriateľské ciele," uviedol ukrajinský minister obrany Michail Fedorov na sociálnej sieti. Bomba s unikátnou konštrukciou má mať až 250-kilogramovú bojovú hlavicu.

Jeho ministerstvo už získalo prvú experimentálnu várku a piloti trénujú bojové postupy s novou muníciou. TASR o tom píše podľa webov Military Times a Defence Blog. Bomba je schopná ničiť opevnenia, veliteľské stanovištia a ďalšie dôležité ciele desiatky kilometrov za miestom vypustenia. Jej cena je údajne asi tretinová v porovnaní s americkým systémom JDAM-ER.

Zbraň bola navrhnutá s modernými navádzacími algoritmami, ktoré zvyšujú presnosť zásahu. Je kompatibilná so súčasnými ukrajinskými lietadlami F-16 a Mirage, na jej použitie je však potrebná ešte dodatočná certifikácia.

„Ministerstvo obrany už zakúpilo prvú experimentálnu várku. Teraz piloti pracujú na bojových scenároch a prispôsobujú používanie nového nástroja v reálnej vojne. Ukrajina prechádza od dovozu riešení k tvorbe vlastných špičkových zbraní,“ dodal minister.

Do Česka mieri pacient, ktorý môže mať veľmi nebezpečné ochorenie. Úrady upokojujú situáciu

