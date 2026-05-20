Rokovania, ktoré sleduje celý svet: Putin je na návšteve Číny, privítali ho na červenom koberci

Roland Brožkovič
TASR
Šéf Kremľa ocenil vývoj spolupráce medzi Ruskom a Čínou.

Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu spoločne začali rokovať v pekinskej Veľkej sále ľudu, ukazovali zábery ruských médií. Agentúra AFP uvádza, že Putin sa počas stretnutia bude snažiť zdôrazniť význam spojenectva krajín, a to len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne, píše TASR.

Si privítal Putina v Pekingu na červenom koberci, lídri si podali ruky a vojenská kapela následne zahrala hymnu oboch krajín. Podľa agentúry Reuters Putin povedal čínskemu prezidentovi, že vzťahy oboch krajín sú na bezprecedentnej úrovni a zároveň ho pozval na budúci rok na návštevu do Ruska.

Dodávateľ a s spotrebiteľ

Šéf Kremľa okrem toho ocenil vývoj spolupráce medzi Ruskom a Čínou. „Aj napriek nepriaznivým vonkajším faktorom naša spolupráca a hospodárska spolupráca ukazujú silný a pozitívny vývoj,“ povedal Putin podľa ruských médií. „Uprostred krízy na Blízkom východe si Rusko naďalej udržuje svoju úlohu spoľahlivého dodávateľa surovín a Čína úlohu zodpovedného spotrebiteľa,“ poznamenal Putin podľa ruskej agentúry TASS.

Po 15-minútovom uvítacom ceremoniáli obaja lídri vstúpili do Veľkej sály ľudu a zahájili spoločné rokovania. Putinovo lietadlo pristálo v Pekingu v utorok krátko po 23.15 h miestneho času (17.15 h SELČ). Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a TASS potvrdili, že delegácia ruského prezidenta sa skladá 39 osôb vrátane podpredsedov vlády, ministrov a vedúcich predstaviteľov ruských štátnych a súkromných spoločností pôsobiacich v Číne.

Senát USA zakročil proti Trumpovi: Schválil významné uznesenie, môže prísť o časť právomocí pri vojne…

