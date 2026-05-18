Speváčka Markéta Konvičková otvorene: Chce to vykričať do sveta, no zatiaľ sa na to necíti

Markéta Konvičková vstúpila do ďalšieho životného roka s úprimnosťou, vďačnosťou a plánmi, ktoré ukazujú, že ani náročné obdobie jej nevzalo chuť žiť naplno.
Speváčka Markéta Konvičková sa na Instagrame prihovorila fanúšikom pri príležitosti svojich 32. narodenín. V príspevku naznačila, že má za sebou obdobie, o ktorom zatiaľ nedokáže hovoriť naplno, no napriek tomu sa snaží držať toho najdôležitejšieho – blízkych ľudí, radosti z bežných aj výnimočných chvíľ a snov, ktoré si chce ešte splniť.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Odkaz plný vďačnosti aj veľkých snov
Konvičková priznala, že by najradšej vykričala do sveta všetko, čo za posledný rok prežila, zatiaľ sa však na to necíti. Napriek tomu fanúšikom odkázala, že je šťastná za možnosť žiť naplno a zbierať nezabudnuteľné zážitky.
„Akoby… strašne rada by som všetko za posledný rok vykričala do sveta, ale zatiaľ sa na to necítim… Takže chcem len povedať, že som šťastná, že môžem žiť naplno, vyjsť na sopku na Havaji alebo plávať so žralokmi na Maldivách… Po boku milujúcich ľudí a s podporou priateľov a rodiny,“ napísala.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Speváčka tiež prezradila, že má ešte množstvo snov, ktoré by si chcela splniť. „Ešte chcem ísť na safari a tancovať v Stardance, vydať tú knihu a možno sa po 12 rokoch konečne vydať.. Jo a zdravie by sa tiež zišlo! Takže ahoj, 32! Vítam ťa s otvorenou náručou,“ dodala úprimne.
Nahlásiť chybu v článku