Syna šéfa gigantickej módnej značky zatkli: Podozrievajú ho zo smrti otca, ten spadol zo skaly

Španielska polícia zadržala najstaršieho syna zakladateľa módneho impéria Mango Jonathana Andica v súvislosti so smrťou jeho otca Isaka Andica, ku ktorej došlo počas ich spoločného výletu v decembri 2024.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Jonathana Andica, ktorý bol so svojím 71-ročným otcom sám, keď podnikateľ v pohorí Montserrat neďaleko Barcelony spadol zo skaly a zahynul, vzali do väzby, uviedla katalánska regionálna polícia.
Polícia upozornila na nezrovnalosti vo výpovedi
Vyšetrovatelia spočiatku považovali smrť za nehodu, pričom predbežné zistenia naznačovali, že sa Isak Andic mohol pošmyknúť. Podnikateľ totiž spadol zo skaly v blízkosti jaskýň Salnitre v obci Collbató, ktorá je známa svojimi strmými svahmi a roklinami. Sudca prípad uzavrel v januári 2025 po tom, čo nenašiel žiadne dôkazy o trestnom čine.
Vyšetrovatelia katalánskej regionálnej polície však spolu s prokuratúrou a súdom v októbri 2025 vyšetrovanie opäť otvorili, keď poukázali na nezrovnalosti vo výpovedi Isakovho syna. Jonathan Andic poprel akúkoľvek zodpovednosť za smrť svojho otca a trvá na tom, že išlo o nehodu.
