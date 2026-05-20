Do Česka mieri pacient, ktorý môže mať veľmi nebezpečné ochorenie. Úrady upokojujú situáciu

Ilustračná foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
Ľudia sa nemusia ničoho obávať.

Do Českej republiky mieri americký občan s podozrením na nákazu nebezpečným vírusom ebola. O transporte pacienta s vysokou mierou rizika infekcie pôvodne informovalo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), pričom informáciu následne potvrdilo aj české ministerstvo zdravotníctva.

Pre tamojšiu verejnosť však podľa úradov nehrozí žiadne nebezpečenstvo, keďže kompetentní sú pripravení a krajina okamžite aktivovala vopred pripravené procesy. O téme informuje iDnes. Podľa rezortu zdravotníctva bude pacient prevezený do Fakultnej nemocnice Bulovka v špeciálnom transportnom boxe, za jasne daných bezpečnostných a protiepidemických opatrení.

Špecializované pracovisko

Pražská Bulovka disponuje špecializovaným pracoviskom na zvládanie vysoko nebezpečných nákaz. Je vybavené podtlakovými izbami, bioboxmi a modernou technológiou. Podľa vyjadrenia ministerstva sa bude o pacienta starať skúsený a vyškolený zdravotnícky tím, ktorý bude postupovať podľa prísnych medzinárodných protokolov. Riziko importu eboly do Česka je nízke.

Počet obetí epidémie eboly v KDR, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila za medzinárodný stav núdze v oblasti verejného zdravia, stúpol na odhadovaných 131 úmrtí z 513 podozrivých prípadov, uviedol konžský minister zdravotníctva Samuel Roger Kamba. Epicentrum epidémie sa nachádza v severovýchodnej provincii Ituri na hraniciach s Ugandou a Južným Sudánom. Ide o variantu Bundibugyo, proti ktorej neexistuje očkovanie ani účinná liečba.

