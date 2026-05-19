Naši hokejisti na MS opäť vyhrali. Slovinsko po samostatných nájazdoch zdolali 5:4

Klaudia Oselská
Majstrovstvá sveta v hokeji
Zápas bol poriadne dramatický.

Slovenská hokejová reprezentácia sa dnes predstavila na ľade majstrovstiev sveta 2026 vo švajčiarskom Fribourgu vo svojom treťom zápase. Po dvoch výhrach nad Nórskom a Talianskom slovenskí hokejisti úspech zopakovali. Súperom im bolo Slovinsko.

Slovenskú bránku ubránil Adam Gajan

Zápas bol dramatický, plný presilových hier na našej aj slovinskej strane. Skóre otvoril v 2. minúte prvej tretiny Adam Liška, v 16. minúte však Slovinci počas našej oslabenej hry (piati na troch) stav vyrovnali. Krátko pred koncom prvej tretiny slovenskí hokejisti po druhý raz skórovali, gól strelil Martin Chromiak.

Hneď v úvode druhej tretiny Slovinci vyrovnali 2:2. Na slovenskej strane boli v útoku na súperovu bránku úspešní Filip Mešár Martin Faško-Rudáš, ale následne sme inkasovali gól, opäť v našej oslabenej hre. Druhá tretina tak skončila stavom 4:3.

Pol minúty pred koncom tretej tretiny sme dostali gól, zápas v riadnom hracom čase skončil remízou, preto bola hra predĺžená. Predĺženie však skončilo bez gólu. Na našej strane bol v samostatných nájazdoch úspešný Oliver Okuliar, Kristián Pospíšil a Filip Mešár. Po samostatných nájazdoch Slovensko vyhralo nad Slovinskom 5:4.

Našu bránku počas celého zápasu bránil Adam Gajan, ktorý výborne zastúpil Samuela Hlavaja, ten zápas sledoval z tribúny.

Slováci majú po troch zápasoch 8 bodov. Na šampionáte ich čakajú ešte súperi ako DánskoČeskoKanada Švédsko.

Zajtra čaká slovenských hokejistov oddych a vo štvrtok si zmerajú sily s Dánskom. Zápas začne opäť o 20.20 h.

