Senát USA zakročil proti Trumpovi: Schválil významné uznesenie, môže prísť o časť právomocí pri vojne s Iránom

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Niektorí republikáni sa pridali k demokratom, Senát posunul návrh obmedzujúci prezidenta Trumpa.

Americký Senát v utorok schválil symbolické, no politicky významné uznesenie, ktoré môže obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa v otázke vedenia vojny s Iránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Demokrati už od začiatku vojny na Blízkom východe (28. februára) opakovane presadzovali hlasovanie o uzneseniach týkajúcich sa vojenských právomocí, na základe ktorých by prezident musel buď získať súhlas Kongresu s vojnou, alebo stiahnuť vojská. Republikáni mali doposiaľ dostatok hlasov na to, aby návrh zamietali. To sa však zmenilo, pričom posledné hlasovanie s výsledkom 50 za a 47 proti umožnilo uzneseniu postúpiť na ďalšie schvaľovanie. Zároveň to znamená, že návrh podporili aj niektorí republikáni, uvádza agentúra AP.

Ďalšie schvaľovanie môže byť komplikované

O návrhu zákona sa bude hlasovať v záverečnom čítaní, termín však zatiaľ nie je známy. AFP však pripomína, že jeho ďalšie schvaľovanie by bolo zložité, keďže Snemovňu reprezentantov kontrolujú republikáni a v minulosti už podobné snahy zamietla. Pokiaľ by sa uznesenie napriek tomu schválilo a dostalo na podpis k prezidentovi, Trump by ho s najväčšou pravdepodobnosťou vetoval.

Konflikt vyvoláva napätie medzi republikánmi

Hlasovanie poukázalo na rastúce napätie v prezidentovej strane, keďže konflikt finančne i materiálne zaťažuje Spojené štáty a vyvoláva otázky ohľadom vojenskej pripravenosti.

Rezolúcia by vyžadovala, aby vláda zastavila vojenskú operáciu proti Iránu, pokiaľ Kongres nerozhodne inak, pričom sa odvoláva na zákon o vojnových právomociach z roku 1973 prijatý po konflikte vo Vietname. Cieľom je obmedziť dlhotrvajúce vojenské kampane, ktoré začali bez súhlasu poslancov.

