Pre prevoz leteckej munície obmedzia dopravu v Trenčianskom kraji. Následne ju zneškodnia

Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na trase z areálu ZŤS v Dubnici nad Váhom cez mestskú časť Prejta, ilavskú mestskú časť Klobušice do Ilavy. Dôvodom je prevoz leteckej munície, ktorú v utorok našli počas výkopových prác v areáli ZŤS. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„V súčasnosti sú v areáli ZŤS v Dubnici nad Váhom vykonávané bezpečnostné opatrenia súvisiace s nálezom leteckej munície z obdobia 2. svetovej vojny. Za asistencie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, pyrotechnikov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a Žiline a Kriminalisticko-expertízneho ústavu v Bratislave bude munícia prevezená na bezpečné miesto, kde bude následne za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení zneškodnená,“ informuje polícia.
Polícia žiada vodičov a verejnosť o trpezlivosť
Dopravné obmedzenia sa budú týkať aj kruhovej križovatky pred Ilavou, privádzača na diaľnicu D1, úseku diaľnice v smere na Bratislavu, zjazdu na Nemšovú a komunikácie smerom na obec Horné Srnie.
„Žiadame vodičov aj verejnosť o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov polície a ostatných zasahujúcich zložiek,“ doplnila polícia.
