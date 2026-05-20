Dôchodkové prognózy mnohých zmiatli. Niektorým v nej chýbajú údaje a nejde o chybu poisťovne

Dana Kleinová
Dôchodky
Niektorí už vopred zistia, že do dôchodku možno ani nepôjdu.

Dôchodková prognóza je komplexný dokument, ktorým Sociálna poisťovňa od roku 2026 informuje poistencov o ich predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia (I. pilier) a starobného dôchodkového sporenia (II. pilier). Prví oprávnení poistenci ho už začali dostávať od začiatku mája.

Ako informuje Sociálna poisťovňa, zatiaľ je to len prvá verzia. Od roku 2028 bude dôchodková prognóza doplnená o informácie o predpokladaných dôchodkových nárokoch z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier) a z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, ak bude poistenec zúčastnený na niektorej z týchto foriem sporenia.

Ako prebieha výpočet dôchodkového odhadu

Po otvorení obálky sa poistenci dozvedia tri scenáre – optimistický, základný a pesimistický. V prípade, ak si sporia aj v II. pilieri, budú tam mať uvedenú aj túto sumu. Poďme sa ale najprv pozrieť, ako vlastne Sociálna poisťovňa k týmto číslam dospela.

Výpočet základnej prognózy prebieha v nasledujúcich krokoch:

  • Určenie odpracovaných rokov: Najskôr sa spočíta doterajší počet rokov vášho dôchodkového poistenia. K tomuto číslu sa následne pripočíta („doprognózuje“) predpokladaný čas, ktorý vám ešte zostáva odpracovať do dosiahnutia dôchodkového veku.
  • Výpočet doterajších mzdových bodov: V ďalšom kroku sa vypočítajú vaše osobné mzdové body za obdobie do 31. decembra 2025. Tento bod sa zistí tak, že sa vaše ročné zárobky vydelia 12-násobkom priemernej mesačnej mzdy za daný rok.
  • Odhad budúcich mzdových bodov: Pre obdobie od roku 2026 až do roku pred vaším odchodom do dôchodku sa body naplánujú dopredu. Tento odhad vychádza z toho, či ste mali vyšší mzdový bod v roku 2024 alebo 2025. Pre konečnú sumu dôchodku sú preto kľúčové práve vaše zárobky za posledné dva kalendárne roky.
  • Priemerovanie a hodnota dôchodku: Na základe získaných údajov sa určí predpokladaný priemerný osobný mzdový bod. Súčasne sa vypočíta budúca aktuálna dôchodková hodnota, pričom sa berie do úvahy očakávaný rast produktivity práce a cien.
  • Finálny výpočet a očistenie o infláciu: Výsledkom celého procesu je výpočet predpokladanej sumy starobného dôchodku. Táto výsledná suma sa na záver očistí o infláciu, vďaka čomu sú sumy v prognóze uvedené v dnešných reálnych cenách a zohľadňujú budúce zdražovanie.
Položka „nie je k dispozícii“

Niektorým poistencom sa môže stať, že im v prognóze bude chýbať konkrétna suma a namiesto nej uvidia v kolónke uvedené „nie je k dispozícii“. Nejde pritom o chybu zo strany Sociálnej poisťovne.

Základná prognóza starobného dôchodku sa nevypočítava napríklad, ak:

  • poistenec nezískal a do predpokladaného dôchodkového veku už ani nemôže získať 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia alebo
  • poistenec síce do dosiahnutia dôchodkového veku môže získať 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, ale v posledných dvoch kalendárnych rokoch nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie, alebo
  • poistenec je mladší ako 25 rokov a jeho osobný mzdový bod v posledných dvoch kalendárnych rokoch je nižší ako 0,3333.

Týka sa to najmä situácií, keď je už z doterajších údajov jasné, že poistenec do dosiahnutia dôchodkového veku nesplní podmienky na priznanie starobného dôchodku. Druhým prípadom sú mladí ľudia s nízkymi zárobkami na začiatku kariéry, u ktorých by doterajšie minimálne príjmy zbytočne skreslili celkový odhad budúceho dôchodku.

