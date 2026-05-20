V Európe sa vytvorí teplotná kupola, bude aj 40 stupňov: Dotkne sa to aj Slovenska, leto je za dverami

Kým ešte pred pár dňami si Európa ráno obliekala zimné bundy, teraz sa pripravuje na počasie, ktoré bude pripomínať vrchol leta. Meteorológovia sledujú masívny prílev horúceho vzduchu zo severnej Afriky, ktorý môže v závere mája vytlačiť teploty nezvyčajne vysoko aj na Slovensku.
Podľa portálu Severe Weather Europe sa nad kontinentom začína formovať takzvaná tepelná kupola a práve tá stojí za prudkou zmenou počasia. Ide o rozsiahlu tlakovú výš, ktorá začne horúci vzduch doslova uzamykať nad Európou. Teplo sa následne drží pri zemi, ďalej sa kumuluje a teploty rýchlo rastú.
Práve tepelná kupola stála aj za viacerými rekordnými horúčavami v Európe, Kanade či Spojených štátoch počas posledných rokov. Ak sa podobný systém udrží nad územím dlhšie, dokáže priniesť niekoľko dní extrémnych teplôt bez výrazného ochladenia aj počas noci.
Európu čaká prudký teplotný skok
Meteorologické modely naznačujú, že najvýraznejšie oteplenie príde už v druhej polovici týždňa. Najskôr zasiahne juhozápad Európy, no veľmi rýchlo sa začne rozširovať severnejšie a východnejšie. Prvé výrazné horúčavy pocíti Pyrenejský polostrov. V Portugalsku a juhozápadnom Španielsku môžu teploty ku koncu týždňa vystúpiť na 35 až 38 °C.
Niektoré oblasti tak môžu zažiť vôbec prvé takmer štyridsiatky tejto sezóny. Veľmi teplý vzduch sa následne presunie nad Francúzsko, krajiny Beneluxu a Nemecko. Meteorológovia upozorňujú, že v niektorých regiónoch budú teploty až o 12 až 16 °C vyššie, než býva na konci mája normálne. To znamená, že mestá, ktoré ešte nedávno riešili chladné rána, môžu počas víkendu zažiť prvé tridsiatky tohto roka.
Teplo môže doraziť aj na Slovensko
Podľa aktuálnych predpovedí sa veľmi teplé počasie postupne rozšíri aj nad strednú Európu vrátane Slovenska. Zatiaľ ešte nie je jasné, aké vysoké teploty napokon dorazia práve k nám, no modely už teraz naznačujú výrazne nadpriemerný záver mája.
Rozhodujúce bude najmä to, ako ďaleko na východ sa tlaková výš rozšíri. Ak sa udrží nad západnou a strednou Európou dlhšie, teploty môžu na viacerých miestach rýchlo vystreliť nad hranicu, ktorá je pre toto obdobie bežná.
Meteorológovia zároveň upozorňujú, že po chladnejšom máji môže takýto prudký prechod predstavovať záťaž aj pre organizmus. Horúčavy bývajú najnebezpečnejšie pre seniorov, malé deti či ľudí s chronickými ochoreniami.
Slovensko čaká postupné oteplenie a viac slnka
Aj predpoveď počasia na najbližšie dni ukazuje, že chladnejšie obdobie sa na Slovensku postupne končí. Počasie začne ovplyvňovať tlaková výš, ktorá do našej oblasti prinesie viac slnka aj vyššie teploty. Vyplýva to z predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Streda bude prevažne jasná až polooblačná, postupne sa však miestami môže vytvoriť viac oblačnosti a ojedinele sa objavia slabé prehánky. Ráno sa môže lokálne vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty vystúpia na 20 až 25 °C, na Orave a pod Tatrami bude miestami približne 18 °C.
Vo štvrtok sa charakter počasia výrazne nezmení. Meteorológovia očakávajú jasno až polooblačno, no najmä na severozápade môže počas dňa pribudnúť oblačnosť, prehánky a ojedinele aj búrky. Teploty sa budú pohybovať medzi 20 až 25 °C, v severnejších regiónoch okolo 18 °C.
Víkend môže priniesť prvé výraznejšie letné teploty
Ešte teplejší bude piatok, keď sa denné maximá dostanú na 21 až 26 °C. Najteplejšie bude najmä na juhu a západe Slovenska, zatiaľ čo sever krajiny zostane mierne chladnejší. Najteplejším dňom z tejto série má byť zatiaľ sobota. Meteorológovia predpovedajú jasno až polooblačno a len ojedinele prechodne zväčšenú oblačnosť.
Na severe sa môžu výnimočne objaviť slabé prehánky, väčšina územia si však užije stabilné a slnečné počasie. Teploty sa v sobotu dostanú na 22 až 27 °C, pričom na severe bude väčšinou okolo 20 °C. Atmosféra tak začne čoraz viac pripomínať začiatok leta. Podľa meteorológov pritom nie je vylúčené, že ďalšie dni prinesú ešte vyššie teploty.
Nezvyčajné teplo čaká aj Britské ostrovy
Výrazné oteplenie neobíde ani Veľkú Britániu a Írsko. V niektorých častiach Anglicka sa môžu teploty počas nedele a pondelka priblížiť k 30 °C, čo je na druhú polovicu mája pomerne nezvyčajné. Teplejšie počasie dorazí aj do Škótska a Írska, kde sa očakávajú hodnoty nad 20 °C.
Aj tam pritom ešte nedávno prevládalo typicky chladné a daždivé počasie. Podľa modelov ECMWF a GFS môže ísť o jednu z najvýraznejších teplotných anomálií pre druhú polovicu mája za posledné roky. Meteorológovia preto situáciu naďalej sledujú, keďže vývoj sa môže ešte spresňovať.
