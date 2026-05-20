Ohavný prípad: Pediater sa mal v službe opakovane dopúšťať zneužívania, má na svedomí viac ako 70 obetí

Foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Pediatra obžalovali zo 130 sexuálnych deliktov na vyše 70 obetiach.

Nemecká prokuratúra obžalovala pediatra z celkove 130 sexuálnych deliktov, ktorých sa údajne dopustil na viac ako 70 obetiach. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.

Z obžaloby vyplýva, že obete boli vo veku od dvoch do 20 rokov, pričom sú ženského i mužského pohlavia, uviedol úrad prokuratúry v meste Postupim.

Lekár, ktorý bol zamestnaný v rámci siete kliník Havelland Kliniken neďaleko hlavného mesta Berlín, čelí obvineniam zo závažného sexuálneho zneužívania detí a znásilnenia. Väčšiny týchto činov sa pritom údajne dopustil v čase vykonávania svojej lekárskej služby.

Zneužívanie malo trvať 12 rokov

Očakáva sa, že príslušné úrady čoskoro rozhodnú o dátume začiatku procesu. Súd odmietol zverejniť ďalšie podrobnosti.

Predprocesná väzba by podľa platnej nemeckej legislatívy nemala presiahnuť šesť mesiacov, pripomenula DPA. V prípade pediatra by sa tak mohlo stať už tento mesiac, keďže vo väzbe je od novembra minulého roku.

Údajných deliktov sa pediater dopúšťal počas 12 rokov, a to od začiatku decembra 2013 do novembra 2025, oznámila prokuratúra, ktorá o prípade celé mesiace mlčala.

Prípad vyšiel najavo v januári tohto roku po tom, čo na pediatra podala sťažnosť matka jedného z detí. Sieť nemocníc Havelland Kliniken ten istý mesiac uviedla, že preskúma ochranné opatrenia na svojich klinikách. V prípade dieťaťa nahláseného v januári skupina uviedla, že bol porušený jej protokol, ktorý vyžaduje účasť tretej osoby na pediatrickom vyšetrení.

Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či…

