Billa prezradila nové informácie: Tvrdí, že sa Jovinečka snažila opakovane kontaktovať, no bez odozvy

Foto: Instagram - jovineckooo (reprofoto)

Klaudia Oselská
Vzniknutú situáciu prešetrujú s plnou vážnosťou.

Ako sme vás už informovali, jeden z najznámejších slovenských influencerov pred pár dňami zažil veľmi nepríjemnú skúsenosť. Filip Jovanovič, známy ako Jovinečko, zverejnil v nedeľu okolo 21.00 video, v ktorom hovorí, že v kuracom mäse z obchodu našiel červy. K situácii sa vyjadril aj reťazec. 

Nepríjemné prekvapenie v jedle následne ukázal aj na kameru. Na záberoch je na jeho tanieri vidieť larvy. Mäso podľa vlastných slov kúpil v reťazci Billa„Schuti sme si dávali toto kuracie mäsíčko, ktoré sme si pripravili z Billy, a potom sa pozerám, že čo to tu máme?“ hovorí vo videu influencer. Dodal, že mäso kúpil v ten deň.

„Nekupujeme nakladené mäso, žiadne, ale dnes Filip kúpil a ja sa pozerám – čo to je? To vyzerá jak červy, a ony to sú červy,“ dodala v príspevku jeho priateľka. Jovinečko následne s nervóznym smiechom dodal, že z mäsa zjedol už asi „pol kila“.

 

Vyjadrenie reťazca

Hovorca spoločnosti BILLA Slovensko Marek Kravjar nám krátko na to poskytol vyjadrenie, v ktorom uviedol, že bezodkladne začali interné preverovanie. „Vzniknutá situácia nás mrzí. Zákazníkov ubezpečujeme, že robíme všetky potrebné kroky na jej dôkladné prešetrenie,“ povedal pre interez hovorca Marek Kravjar.

Reťazec vydal ďalšie stanovisko, v ktorom tvrdí, že sa s plnou vážnosťou zaoberá tvrdeniami, ktoré na sociálnych sieťach zverejnil influencer Filip Jovanovič. Situáciu od začiatku aktívne preverujú, pričom influencera opakovane kontaktovali so žiadosťou o doplnenie konkrétnych informácií o produkte, avšak bez jeho odozvy.

Chladené marinované hydinové mäso je do ich predajní dodávané výlučne v originálnom vákuovom balení alebo ochrannej atmosfére od dodávateľov a BILLA ho takto ďalej predáva aj svojim zákazníkom, neprebaľuje ho a ani inak nespracováva. Predaj prebieha v chladiacom zariadení s prísne regulovanou teplotou a v súlade s platnou legislatívou. V rámci internej kontroly sme preverili dostupné produkty, pričom žiadna zo vzoriek nevykázala známky kazenia alebo iného znehodnotenia.

Zároveň kontaktovali aj svojich dodávateľov marinovaného hydinového mäsa, ktorí im potvrdili, že ich výrobné procesy prebiehajú v kontrolovanom prostredí. Dodávatelia deklarujú, že celý výrobný proces od porážky až po expedíciu je okrem poverených zamestnancov spoločnosti denne kontrolovaný aj poverenými pracovníkmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorí majú v spoločnosti osobitné pracovisko a dohliadajú na dodržanie všetkých legislatívnych a hygienických požiadaviek.

„V BILLA máme zavedené rozsiahle kontroly kvality, ktoré zabezpečujú, aby naše výrobky spĺňali všetky požiadavky na ich uvedenie na trh. Keďže našou prioritou je bezpečnosť a dôvera zákazníkov, vzniknutú situáciu naďalej aktívne preverujeme. Považujeme za kľúčové, aby komunikácia stála na overených a presných informáciách, preto sme pripravení celý prípad transparentne došetriť,“ dodala na záver BILLA vo svojom stanovisku.

