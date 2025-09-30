Slováci už môžu nakupovať v novej predajni. Známa domáca sieť sa rozširuje, potenciál vidí aj v ďalších regiónoch

Slovenský predajca má na našom trhu už 15 obchodov, portfólio opäť rozšíril franšízovou pobočkou.

Kinekus pôsobí na slovenskom trhu dlhých 34 rokov a patrí medzi stabilné domáce značky. Vo svojej ponuke má hlavne produkty pre domácnosť či záhradu a sieť svojich predajní u nás rozširuje aj formou franšízového podnikania. Na konci septembra sa predajca rozrástol už na 15 tuzemských pobočiek.

Najnovšia predajňa pribudla v Považskej Bystrici a opäť ide o spomínaný franšízový model. Ako informovala spoločnosť v tlačovej správe, na Považie priniesol tradičnú slovenskú značku partner, ktorý už tento model úspešne zaviedol v Prievidzi. Okrem toho má Kinekus tri predajne v Bratislave, po jednej potom v Trnave, Trenčíne, Púchove, Žiline, Martine, Nitre, Ružomberku, Poprade, Prešove a v Košiciach.

Franšízing je obchodný model, kde franšízant (podnikateľ) používa značku, know-how a systém úspešnej firmy výmenou za poplatok.

Od začiatku budujeme Kinekus na princípe poctivosti a dlhodobého partnerstva. Naši franšízoví partneri sú pre nás kľúčoví – poznajú región, rozumejú zákazníkom a prinášajú do siete energiu aj pridanú hodnotu,“ uviedol na margo franšízovej expanzie zakladateľ siete Kinekus Štefan Súkeník.

Potenciál aj v ďalších regiónoch

Ako ďalej zástupcovia slovenskej firmy deklarovali, potenciál v rozišrovaní podnikania vidia aj v ďalších regiónoch najmä na východe, Orave, Záhorí či hlavne na juhu Slovenska, kde značka dlhodobo absentuje. Malo by to byť práve formou franšízingu, ktorý spoločnosť približuje aj na svojom webe.

Poskytneme vám naše znalosti pri výbere lokality, usporiadaní predajne, skladbe sortimentu, marketingovej podpore aj školení personálu,“ dodáva Kinekus.

Samotná eseročka Kinekus na Slovensku pravidelne medziročne zvyšuje tržby. Vlani sa jej podarilo priblížiť k úrovni 14 miliónov eur, čo je medziročný nárast zhruba o 4 %. Naopak, v kolónke zisku došlo k 40 % poklesu a firma ho vykázala vo výške 85-tisíc eur.

Na domácom trhu je v segmente hobby marketov a predajcov potrieb do domácností či záhrad pomerne silná konkurencia. Okrem Kinekusu u nás pôsobí aj Hornbach, Bauhaus, Merkury Market či OBI.

