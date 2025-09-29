Výroba je zastavená, tradičný slovenský podnik končí v konkurze. Nakopené problémy sa mu tentoraz odvrátiť nepodarilo

Približne pred rokom sme vás prvý raz informovali o problémoch tradičného slovenského výrobcu z Rimavskej Soboty. Mliekarne Gemermilk však neriešili zložitú situáciu prvý raz a kým v minulosti sa dokázali z ťažkostí vyhrabať, tentoraz je situácia iná.
V júni tohto roka na spoločnosť podali návrh na konkurz viacerí veritelia, prevažne z poľnohospodárskej oblasti. Ako informovali V obraze a Denník E, tento návrh sa už pretavil do ostrého konkurzu.
Problémy aj v minulosti
Začiatky podniku môžeme hľadať už v 50. rokoch minulého storočia, pričom sa medzi konkurenciou dokázali etablovať aj v divokých 90. rokoch. Dialo sa tak aj napriek tomu, že okolité spoločnosti podobného zamerania skrachovali.
Svoj nemalý podiel na tom niesol aj vtedajší riaditeľ Ľubomír Užík, ktorý napokon firmu v roku 2007 predal francúzskym investorom. Z avizovaného rozvoja však nebolo nič a Francúzi sa rozhodli podnik v Rimavskej Sobote zatvoriť s tým, že celú výrobu presunú do Zvolena. Po rýchlej zmene majiteľov sa ku komplexu opäť dostal Užík, ktorý obnovil produkciu.
Mliekarne prešli aj ďalšími krízami, ktoré napokon vďaka schopnému manažmentu a talentu prispôsobiť sa vzniknutým situáciám, prežili. V roku 2023 Užík opäť mliekarne predal, tentoraz vlastníckej skupine do Českej republike. Tá úspešne odvrátila hroziaci konkurz a následne aj dražbu, do ktorej ju posielal niekdajší vlastník Užík.
Výroba je zastavená
Terajšia situácia je však oveľa vážnejšia a iba pred pár dňami súdy oficiálne vyhlásili na majetok mliekarní konkurz. Podľa verejne dostupných údajov eseročka Gemermilk rs k 29. septembru dlží iba štátu viac ako 140-tisíc eur. V súčasnosti si pohľadávky prihlasujú aj ďalší veritelia, pričom konkurzný správca bude vykonávať súpis majetku. Po skompletizovaní všetkých údajov bude možné vyhodnotiť mieru uspokojenia jednotlivých veriteľov.
Podľa informácií, ktoré priniesol portál V obraze, je však výroba vo firme už od leta zastavená. Viac ako 20 pracovníkov by malo byť stále oficiálne zamestnaných a ich výpovede má riešiť konkurzný správca.
Problémy Gemermilku mali viacero dôvodov – od konfliktov v majiteľskej štruktúre až po náročnú situáciu na trhu s mliečnymi výrobkami.
