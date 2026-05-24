Slováci hrali srdcom, na Kanadu to nakoniec nestačilo. Vyťahujeme postupové kalkulačky

Dnes sa slovenskí hokejisti postavili na ľad proti výberu Kanady. Situáciu nám skomplikovala najmä výhra Nórov nad severskými susedmi zo Švédska.
Naši reprezentanti hrali výborný hokej, o čom svedčili aj vyrovnané štatistiky v prvej tretine proti tradične silnej Kanade. Tá, žiaľ, skončila v prospech Kanady. Dylan Cozens strelil otvárací gól a prvú 20-minútovku sme uzavreli v stave 0:1.
Druhá tretina priniesla bojovný výkon našich hokejistov. Chvíľami sme súpera predčili, o čom svedčí aj vyšší počet striel. Kanada dokonca počas druhej tretiny nemala ani jednu strelu na bránu. Vytúžené vyrovnanie zariadil Kristián Pospíšil a po druhej tretine bol zápas vyrovnaný.
Tretia tretina ukázala kvalitu
Radosť našich hokejistov aj fanúšikov sa však počas tretej tretiny definitívne rozplynula. Kanada dupla na plyn a postupne sa presadili Vilardi, Tavares, Celebrini, O’Reilly a znovu Celebrini.
Ešte pred pár dňami sme odkladali postupové kalkulačky. Dnes je situácia iná a o našom osude budú rozhodovať najmä zápasy Nórska s Českou republikou a Dánskom. Nóri majú momentálne 10 bodov, Slováci 11. Severania však majú jeden zápas k dobru.
Zverencov trénera Vladimíra Országha čaká záverečný skupinový duel so Švédmi v utorok o 16:20. Pri rovnosti bodov Slovenska a Nórska by rozhodoval vzájomný zápas, ten majú lepší slovenskí reprezentanti, severanov zdolali 2:1.
