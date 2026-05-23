Žena žila 20 rokov bez peňazí: Neminula ani 1 euro, vzdala sa aj domova

život bez peňazí

Foto: Profimedia

Michaela Olexová
Rodáčka z niekdajšieho Pruska sa peňazí vedome vzdala už v roku 1996 a svoj životný štýl nezmenila ani po desaťročiach.

Heidemarie Schwermerová pred rokmi počula príbeh z Kanady o obci, kde skrachovala továreň, ktorá bola hlavnou ekonomickou tepnou celej komunity. Ľudia, ktorí boli odkázaní na príjem z fabriky, sa zrazu ocitli napospas osudu. Namiesto toho, aby však obec zanikla, nastal nečakaný obrat. Obyvatelia sa zomkli a začali si navzájom pomáhať. Postupne zistili, že peniaze vlastne ani nepotrebujú.

„Táto myšlienka sa mi zdala taká silná, že som ju začala realizovať aj v Dortmunde,“ povedala zakladateľka jednej z prvých barterových a výmenných komunít v Nemecku v rozhovore pre Shareable.

Pred nejakým časom sme vám priniesli príbeh Daniela „Suela“ Shellabargera, jedného z najznámejších ľudí, ktorí sa rozhodli žiť bez peňazí. Na prvý pohľad sa môže zdať, že práve on bol priekopníkom tejto myšlienky. V skutočnosti však Schwermerová kráčala podobnou cestou skôr.

Nemala ani adresu, oblečenie dostávala od priateľov

Ako spomína Business Insider, rodáčka z niekdajšieho Pruska sa peňazí vedome vzdala už v roku 1996 a svoj životný štýl nezmenila ani po rokoch.

Médiá si ju však všimli neskôr. V tom čase bolo pre Heidemarie zbieranie zvyškov ovocia a zeleniny na trhoch už akousi dennou rutinou. Nemala trvalú adresu, oblečenie dostávala od priateľov a všetko, čo sa nezmestilo do jej malého kufra, darovala.

Jej rozhodnutie vzdať sa peňazí sa vyformovalo aj cez rodinnú skúsenosť, ktorá bola veľmi poznačená dejinami.

život bez peňazí
Foto: Profimedia

Otec mal pred druhou svetovou vojnou pražiareň kávy a po vypuknutí konfliktu musela rodina ujsť z Pruska do Nemecka. Heidemarie sa narodila v roku 1940 a jej rané detstvo poznačilo, že rodičia prišli o všetko.

Neskôr sa otcovi podarilo znovu vybudovať podnikanie, tentoraz v oblasti tabaku, a rodina sa opäť dostala k majetku. No práve tento cyklus v nej zanechal stopu. „Znova sme bohatli a museli sme to obhajovať. Vždy som mala pocit, že sa musím ospravedlňovať – či sme boli bohatí alebo chudobní,“ spomínala.

Hoci žila bez stabilného domova, odmietala byť označovaná ako „osoba bez domova“. A to napriek tomu, že nemala trvalú adresu a medzi jednotlivými ubytovaniami sa presúvala, pričom v žiadnom nezostávala dlhšie než týždeň. Väčšinu pobytov jej pritom ponúkali známi z prednášok a dlhoroční priatelia. Popritom napísala tri knihy a všetky honoráre venovala charitatívnym organizáciám.

„Myslím na svet, kde má každý dostatok jedla.“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac