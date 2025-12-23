Slávnych dobiehajú „nevinné“ stretnutia: Trump reaguje na Epsteinove spisy, zastal sa ľudí na fotografiách

Foto: Ministerstvo spravodlivosti USA

Nina Malovcová
TASR
Trump varuje pred zničením reputácií po zverejnení Epsteinových spisov.

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že ľudia, ktorí sa v minulosti „nevinne stretli“ s finančníkom a usvedčeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, riskujú zničenie svojej reputácie zverejnením Epsteinových vyšetrovacích spisov.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Trump sa k začatiu zverejňovania tzv. Epsteinových spisov americkým ministerstvom spravodlivosti vyjadril prvýkrát od piatka a odmietol tiež rozruch okolo Epsteina ako odvádzanie pozornosti od úspechov jeho strany.

Reakcia na fotografie Billa Clintona

„Celá táto vec s Epsteinom je spôsob, ako sa odvrátiť od obrovského úspechu, ktorý Republikánska strana dosiahla,“ povedal novinárom vo svojej rezidencii v Mar-a-Lago na Floride.

„Mám rád Billa Clintona. Vždy som si s Billom Clintonom rozumel. Nerád vidím, keď sa objavujú jeho fotografie,“ povedal v reakcii na otázku, ktorá sa týkala prvej časti zverejnených spisov s fotografiami exprezidenta USA Billa Clintona.

Varovanie pred poškodením nevinných ľudí

„Sú tam aj moje fotografie,“ poznamenal Trump. „Všetci boli s týmto chlapíkom (Epsteinom) priateľskí,“ dodal. Trump povedal, že sa mu nepáči zverejnenie fotografií Clintona i ďalších a označil to za „hroznú vec“. Bill Clinton je veľký chlapec, zvládne to,“ podotkol.

Jeffrey Epstein Foto: TASR/AP

„Ale pravdepodobne máte zverejnené fotografie iných ľudí, ktorí sa nevinne stretli s Jeffreym Epsteinom pred rokmi, pred mnohými rokmi, a sú to vysoko rešpektovaní bankári, právnici a ďalší,“ dodal.

Trump ďalej povedal, že „veľa ľudí je veľmi nahnevaných, že sa zverejňujú fotografie iných ľudí, ktorí v skutočnosti nemajú s Epsteinom nič spoločné.“ „Sú s ním na fotke, pretože bol na večierku a vy niekomu ničíte reputáciu,“ dodal podľa AFP.

Kto je Jeffrey Epstein a čo obsahujú zverejnené materiály

Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy svojimi kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete, vrátane Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy zostali utajené, konštatuje agentúra AFP.

Medzi materiálmi zverejnenými v piatok bolo mnoho zredigovaných dokumentov, vrátane policajných výpovedí, vyšetrovacích správ a fotografií. Na záberoch sú okrem iných bývalý americký prezident Bill Clinton, speváci Mick Jagger a Michael Jackson či bývalý britský princ Andrew, teraz známy ako Andrew Mountbatten-Windsor.

