Skvelá správa pre majiteľov rodinných domov: Štát vám zaplatí rekonštrukciu. Celé to bude teraz jednoduchšie

Obnovou by malo prejsť viac ako 16 000 starších rodinných domov.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) oznámil pokračovanie programu Obnov dom. Spustenie podávania žiadostí do Obnov dom mini plus je naplánované na jar 2026. Najohrozenejším domácnostiam pôjde 186 miliónov eur. Pomoc má byť adresná, rýchla a bez nutnosti dokladovať energetické certifikáty. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Nová výzva Obnov dom mini plus bude podľa Tarabu financovaná z Modernizačného fondu. Obnovou by malo prejsť viac ako 16 000 starších rodinných domov. „Je to výborná správa pre najzraniteľnejšie slovenské domácnosti, ktoré zápasia s rastúcimi cenami energií. V nasledujúcich rokoch efektívne a rýchlo pomôžeme s obnovou rodinných domov a pokryjeme ešte väčší počet domácností ohrozených energetickou chudobou,“ podotkol.

Výmena okien či zateplenie

Program bude spravovať Slovenská agentúra životného prostredia. Jej generálny riaditeľ Juraj Moravčík priblížil, že podporia opatrenia, ako výmena okien a dverí, zateplenie fasády či stropu a ďalšie energeticky úsporné riešenia.

„Aby bola pomoc čo najadresnejšia, žiadatelia budú mať k dispozícii aj odbornú asistenciu terénnych pracovníkov, ktorí im pomôžu pri vypĺňaní žiadostí. Zároveň bude možné tak ako doteraz získať finančnú zálohu vopred a na rozdiel od iných výziev sa nebude vyžadovať energetický certifikát,“ vysvetlil.

Detailné informácie a kompletné podmienky získania dotácie predstaví envirorezort pri oficiálnom vyhlásení výzvy na jar 2026. MŽP preplatilo domácnostiam z programu Obnov dom už viac ako 250 miliónov eur na rekonštrukciu a zateplenie vyše 16.000 rodinných domov po celom Slovensku v rámci štandardných výziev. Rovnako Obnov dom mini pomohol 1200 najzraniteľnejším rodinám znížiť náklady na bývanie sumou viac ako tri milióny eur.

