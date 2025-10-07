Po kritike už na nádvorí vozidlá nenájdete: Škoda Auto Slovensko ruší ďalšie spoločné aktivity s Bienále ilustrácií Bratislava

Kultúrna udalosť s vyše polstoročnou históriou sa ocitla v centre spoločenského rozkolu. Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), ktoré je dlhé desaťročia symbolom detskej tvorivosti a prestíže, prežíva svoj najbúrlivejší ročník.
Po tom, čo viac ako sto slovenských ilustrátorov oznámilo bojkot, Škoda Auto Slovensko sa rozhodla zrušiť spoluprácu a stiahla svoje autá z nádvoria Slovenskej národnej galérie (SNG). Ako informuje Denník N, k tomuto kroku pristúpila po výzve štyroch kultúrnych platforiem, ktoré upozorňovali na účasť Ruska v programe.
Firma vo vyhlásení zdôraznila, že nechcela vyvolať napätie, ale podporiť tvorivosť detí. „Rozhodnutie o našej podpore vychádzalo z hodnôt, za ktorými pevne stojíme – z rozvoja detskej kreativity, vzdelávania a kultúry. Našou účasťou sme v žiadnom prípade nechceli spoločnosť polarizovať,“ uviedla Škoda Auto Slovensko. Spoločnosť dodala, že vzhľadom na vzniknuté kontroverzie ruší všetky ďalšie spoločné aktivity s BIB.
Bienále má za sebou bohatú históriu, no aj búrlivý začiatok
Tridsiaty ročník Bienále ilustrácií Bratislava sa začal v piatok a trvá do januára 2026. Na jubilejnom ročníku sa zúčastňuje 291 ilustrátorov zo 42 krajín, ktorí zaslali vyše 2 100 ilustrácií a 383 kníh. Podujatie sa symbolicky vrátilo do Slovenskej národnej galérie, kde v roku 1967 vzniklo.
Generálna komisárka Zuzana Jarošová pripomenula, že BIB vzniklo v čase studenej vojny ako most medzi východom a západom. „Bolo to prvé medzinárodné kultúrne podujatie, ktoré zlomilo železnú oponu a umožnilo výmenu medzi umelcami naprieč kontinentmi. Bienále bolo a zostáva ukážkovou lekciou apolitickosti,“ uviedla.
Podujatie vzniklo zásluhou osobností ako Dušan Roll, Miroslav Cipár a Albín Brunovský, ktorí chceli dostať slovenskú ilustráciu do sveta. Tento rok sa BIB koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry SR a Slovenskej komisie pre UNESCO, a s podporou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY).
BIB predstavuje svetovú ilustráciu, no čelí otázkam o morálke
Podľa riaditeľky medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana, Petry Flach, má bienále dlhodobo slúžiť ako miesto kultúrneho dialógu. „Podporuje výmenu skúseností medzi generáciami ilustrátorov a propaguje ilustrovanú knihu ako médium, ktoré spája detského aj dospelého čitateľa,“ uviedla Flach.
Aj napriek jeho posolstvu však 30. ročník sprevádzajú spoločenské rozpory. Viac ako sto domácich ilustrátorov odmietlo účasť, pridali sa aj autori z Česka, Lotyšska a Írska. Z medzinárodnej poroty odstúpili viaceré uznávané osobnosti, ktoré nesúhlasia s prítomnosťou ruskej delegácie.
Umenie, ktoré malo spájať, dnes rozdeľuje
Bienále, ktoré malo symbolizovať otvorenosť a spoluprácu, sa tak ocitlo v situácii, keď umelecké hodnoty narážajú na etické otázky. Zatiaľ čo organizátori tvrdia, že ide o apolitickú platformu, časť umeleckej obce žiada, aby sa Slovensko jasne postavilo na stranu hodnôt, ktoré odmietajú agresiu a vojnu. Rozhodnutie Škody Auto Slovensko sa preto stalo viditeľným signálom, že ani partneri z komerčného prostredia nechcú byť spájaní s podujatím, ktoré rozdeľuje spoločnosť.
