Po kritike už na nádvorí vozidlá nenájdete: Škoda Auto Slovensko ruší ďalšie spoločné aktivity s Bienále ilustrácií Bratislava

Reptofoto: Instagram/sng_slobodna

Nina Malovcová
TASR
Kríza v kultúre
Škoda cúvla od Bienále ilustrácií Bratislava.

Kultúrna udalosť s vyše polstoročnou históriou sa ocitla v centre spoločenského rozkolu. Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), ktoré je dlhé desaťročia symbolom detskej tvorivosti a prestíže, prežíva svoj najbúrlivejší ročník.

Po tom, čo viac ako sto slovenských ilustrátorov oznámilo bojkot, Škoda Auto Slovensko sa rozhodla zrušiť spoluprácu a stiahla svoje autá z nádvoria Slovenskej národnej galérie (SNG). Ako informuje Denník N, k tomuto kroku pristúpila po výzve štyroch kultúrnych platforiem, ktoré upozorňovali na účasť Ruska v programe.

Firma vo vyhlásení zdôraznila, že nechcela vyvolať napätie, ale podporiť tvorivosť detí. „Rozhodnutie o našej podpore vychádzalo z hodnôt, za ktorými pevne stojíme – z rozvoja detskej kreativity, vzdelávania a kultúry. Našou účasťou sme v žiadnom prípade nechceli spoločnosť polarizovať,“ uviedla Škoda Auto Slovensko. Spoločnosť dodala, že vzhľadom na vzniknuté kontroverzie ruší všetky ďalšie spoločné aktivity s BIB.

Bienále má za sebou bohatú históriu, no aj búrlivý začiatok

Tridsiaty ročník Bienále ilustrácií Bratislava sa začal v piatok a trvá do januára 2026. Na jubilejnom ročníku sa zúčastňuje 291 ilustrátorov zo 42 krajín, ktorí zaslali vyše 2 100 ilustrácií a 383 kníh. Podujatie sa symbolicky vrátilo do Slovenskej národnej galérie, kde v roku 1967 vzniklo.

Generálna komisárka Zuzana Jarošová pripomenula, že BIB vzniklo v čase studenej vojny ako most medzi východom a západom. „Bolo to prvé medzinárodné kultúrne podujatie, ktoré zlomilo železnú oponu a umožnilo výmenu medzi umelcami naprieč kontinentmi. Bienále bolo a zostáva ukážkovou lekciou apolitickosti,“ uviedla.

Podujatie vzniklo zásluhou osobností ako Dušan Roll, Miroslav Cipár a Albín Brunovský, ktorí chceli dostať slovenskú ilustráciu do sveta. Tento rok sa BIB koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry SR a Slovenskej komisie pre UNESCO, a s podporou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY).

BIB predstavuje svetovú ilustráciu, no čelí otázkam o morálke

Podľa riaditeľky medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana, Petry Flach, má bienále dlhodobo slúžiť ako miesto kultúrneho dialógu. „Podporuje výmenu skúseností medzi generáciami ilustrátorov a propaguje ilustrovanú knihu ako médium, ktoré spája detského aj dospelého čitateľa,“ uviedla Flach.

Foto: TASR – Dano Veselský

Aj napriek jeho posolstvu však 30. ročník sprevádzajú spoločenské rozpory. Viac ako sto domácich ilustrátorov odmietlo účasť, pridali sa aj autori z Česka, Lotyšska a Írska. Z medzinárodnej poroty odstúpili viaceré uznávané osobnosti, ktoré nesúhlasia s prítomnosťou ruskej delegácie.

Umenie, ktoré malo spájať, dnes rozdeľuje

Bienále, ktoré malo symbolizovať otvorenosť a spoluprácu, sa tak ocitlo v situácii, keď umelecké hodnoty narážajú na etické otázky. Zatiaľ čo organizátori tvrdia, že ide o apolitickú platformu, časť umeleckej obce žiada, aby sa Slovensko jasne postavilo na stranu hodnôt, ktoré odmietajú agresiu a vojnu. Rozhodnutie Škody Auto Slovensko sa preto stalo viditeľným signálom, že ani partneri z komerčného prostredia nechcú byť spájaní s podujatím, ktoré rozdeľuje spoločnosť.

