Skutočná profesia slúžky z Dunaja, k vašim službám: Neuveríte, čím sa herečka živí mimo televíznych kamier

Na prvý pohľad nenápadná, na druhej strane dôležitá. Aspoň pre Kučerovcov, ktorí ju považujú za skvelú pomoc v domácnosti. Sympatickú ženu, ktorá zakaždým pribehne, keď ju potrebujú, pozorní diváci rozhodne zaregistrovali. Hoci nie je často na obraze, aj tak je v dome Kučerovcov nenahraditeľná. Málokto však vie niečo viac o herečke, ktorá ju stvárňuje.
Keď Edita zakričí: „Hana!“, pribehne slúžka menom Hana, ktorú hrá Marta Turianová, amatérska herečka, o ktorej by mnohí nevedeli povedať, čomu sa venuje v skutočnom živote. V rozhovore pre Markízu priznala svoju profesiu, a zároveň odkryla viac informácií o sebe.
Je to jej veľká vášeň
„Normálne sa venujem čínskej tradičnej medicíne, pôvodne som biológ, mikrobiológ, takže je to diametrálne odlišné. Herectvu sa venujem už 13 rokov, chodím hrávať epizódne postavy s textami,“ vyšla s pravdou von predstaviteľka Hany. Svoju rolu v Dunaji, k vašim službám si očividne užíva. „Je to také moje hobby, veľká vášeň a v podstate také dobrodružstvo. Mám za sebou nejaké herecké kurzy a veľmi ma baví hrať v rôznych projektoch,“ pokračovala biologička, z ktorej sa stala príležitostná herečka.
Dôkazom je aj jej odpoveď na to, čo má radšej, či biológiu, vedu alebo herectvo. „Jednoznačne herectvo,“ poznamenala s úsmevom Marta, ktorá sa dostala do dobového seriálu cez casting. Keďže už robila nejaké projekty s režisérom Peťom Kelíškom, predpokladá, že si ju vybrali na základe skúseností s tímom. Objavila sa napríklad v Sestričkách, v ktorých si zahrala anesteziologičku Ritu. „Bolo to trošku podobné tomu môjmu bývalému povolaniu, tá biológia,“ uviedla.
Marta tiež doplnila, že postavu slúžky Hany má rada. „Je to veľmi pekná postava. Možno by som si vedela predstaviť ju viac rozvíjať, zatiaľ je taká doplnková, ale veľmi sa tam Hana hodí do tej doby a veľmi rada ju hrám,“ prezradila brunetka, ktorej sa postava Hany páči. „Veľmi dobre sa mi hrá s veľkými hercami ako je pani Studenková, pán Emil Horváth…“ povedala otvorene príležitostná herečka, ktorá si s ostatnými sadla.
