Mažem a vyhadzujem: Adriana Kneissl prirovnala sociálnu sieť k obývačke, s neprajníkmi spraví krátky proces

Foto: instagram.com/adriana_kneissl

Jana Petrejová
„Hejty" ju nezastavia.

V dnešnej dobe, keď sa celebrity stretávajú s množstvom komentárov na sociálnych sieťach, nie všetky sú pochvalné. Bývalá moderátorka, známa svojím talentom a prirodzenosťou, má tiež skúsenosti s nepríjemnými reakciami zo strany ľudí, no vie, ako si s nimi poradiť.

Adriana Kneissl naznačila, že sa nenechá strhnúť negatívnou energiou. Zjavne si zachováva vnútorný pokoj a skúsenosti s kritikou vie premeniť na príležitosť na sebapoznanie a rast, namiesto toho, aby ju to zlomilo. Ako prezradila v podcaste Liečivé, bývalá moderátorka Telerána zvláda nenávistné komentáre s prehľadom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)

Ako sa pozerá na nepríjemné reakcie od ľudí?

Sťahovala sa do Rakúska, pred nejakým časom sa rozhodla dať seba a svoje zdravie na prvé miesto a schudla… Ide o niektoré veľké momenty v jej živote, počas ktorých ju sprevádzali fanúšikovia, a zatiaľ čo niektorí sa tešili s ňou, iní vyslovili kritiku. Doteraz to stále trvá, aspoň čo sa týka jej zmenenej postavy. Mnohí sa jej pýtajú, či to už neprehnala, keďže je vraj príliš štíhla.

„Úplne inak sa na zraňujúce komentáre pozerám od iných, že nezraňujú mňa, lebo viem, že za tým komentárom je osoba, ktorá je smutná, trpí, nikto ju nepočúva, takže občas sa s nimi pustím aj do debaty a na konci toho je krásne virtuálne objatie,“ priznala tajomstvo, ktoré tkvie za tým, že sa dokáže tak rýchlo otriasť po „hejtoch“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)

Sociálnu sieť prirovnala k obývačke, do ktorej si pozve ľudí. Je úplne normálne, že potom, ak jej niekto z nich, ktorého pohostí a dá mu kávu, povie niečo nepríjemné, tak ho vyhodí. „Mažem komentáre vtedy, keď vidím, že sa pod tým vyvíja nejaká diskusia idúca do hádky, do kontroverzie… V momente mažem. Keď sa objavia opakujúce sa komentáre, kde mi tá osoba nadáva a je nepríjemná…” pokračovala Adriana, ktorá zažila v živote veľa „hejtov“.

Naučil ju to manžel

