Poberá ho už len 62 žien na Slovensku. Tento zabudnutý dôchodok je vo výške necelých 19 eur

V súčasnosti Sociálna poisťovňa vypláca niekoľko druhov dôchodkov. Azda najbežnejším je riadny starobný dôchodok. Existuje však aj predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a pozostalostné dôchodky. Starobný dôchodok sa pritom môže zvýšiť na minimálny v prípade, ak je na takej úrovni, že by bol senior odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Okrem nich však existujú aj ďalšie, ktoré však už dnes nie je možné priznať napriek tomu, že sa stále vyplácajú.
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Dôchodok manželky, sociálny dôchodok a invalidný dôchodok z mladosti – tieto tri dôchodkové dávky sú takzvané dôchodky hradené štátom, keďže ich síce vypláca Sociálna poisťovňa, no ich financovanie a podmienky nepodliehajú bežnému systému dôchodkového poistenia zo zaplatených odvodov z práce. Na rozdiel od dôchodku manželky a sociálneho dôchodku invalidný dôchodok z mladosti stále funguje a priznáva sa aj v súčasnosti. V súčasnosti ho pritom poberá viac než 25-tisíc ľudí. Poďme sa ale pozrieť na typ penzie, ktorú dnes nepoberá ani stovka Slovákov.
Kto mal nárok
Hlavným cieľom dôchodku manželky bolo finančne zabezpečiť vydaté ženy bez vlastného príjmu a nároku na primárny dôchodok. Aby žiadosť uspela, ako píše Štatistický úrad SR, museli byť splnené nasledujúce kritériá:
- Na strane manžela: Manžel musel byť zárobkovo činný po dobu potrebnú na získanie starobného, invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov, prípadne už musel byť poberateľom jedného z týchto dôchodkov.
- Na strane manželky: Žiadateľka musela dosiahnuť vek 65 rokov alebo byť invalidná. Zároveň nesmela byť sama zárobkovo činná a nemohla mať nárok na iný vlastný dôchodok.
Ako upozornili vo svojej práci Sociálne poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku od roku 1990 po súčasnosť autori Dušan Polonský a Jana Plachá, nárok na tento dôchodok bol striktne naviazaný na trvanie zväzku – vyplácal sa len po dobu trvania manželstva a jeho výška bola stanovená na 570 Sk mesačne, čo je v prepočte dnes necelých 19 eur.
Prechodné obdobie a reforma v roku 2003
Zásadný zlom nastal prijatím novej dôchodkovej legislatívy v roku 2003, ktorá tento typ dávky pre budúcnosť zrušila. Pre vtedajších poberateľov však platili prechodné ustanovenia:
- Dôchodky manželky priznané a vyplácané k 31. decembru 2003 sa vyplácali aj po tomto dátume.
- Podmienky aj výška dávky zostali zachované podľa predpisov účinných do konca roka 2003.
- Rozhodovanie a samotnú výplatu mala aj po 31. decembri 2003 na starosti tá organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá bola príslušná do tohto termínu.
Dôchodok manželky sa tak stal historickým inštitútom, ktorý dožíva výhradne v rámci priznaných práv z minulosti. Tento dôchodok sa ľuďom naďalej vypláca len v sume, v akej patril do 31. decembra 2003, pričom sa nevalorizuje. Osobitný mechanizmus na jeho každoročnú valorizáciu v novom systéme nebol vytvorený a tieto seniorky zároveň nemajú nárok ani na 13. dôchodok. Dodnes tak majú dôchodok vo výške ani nie 20 eur (pozn. red.: presná suma je 18,92 eura).
Nárok na tento dôchodok zaniká úmrtím, zánikom manželstva alebo výplatou iného dôchodku.
Ako uvádzajú oficiálne štatistiky, v januári tohto roka tento typ dôchodku poberalo 67 žien. Počet sa pomaly znižoval a od mája ho poberá už len 62 žien, pričom toto číslo je momentálne aktuálne a stále platí. Ide tak o dôchodok, ktorý poberá najmenej ľudí na Slovensku a o pár rokov už pravdepodobne nebude existovať.
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