Poberá ho už len 62 žien na Slovensku. Tento zabudnutý dôchodok je vo výške necelých 19 eur

Seniorka

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Na Slovensku dožíva zabudnutý typ penzie. Dôchodok manželky nepresahuje ani 20 eur a nikdy neporastie, keďže má vlastné podmienky.

V súčasnosti Sociálna poisťovňa vypláca niekoľko druhov dôchodkov. Azda najbežnejším je riadny starobný dôchodok. Existuje však aj predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a pozostalostné dôchodky. Starobný dôchodok sa pritom môže zvýšiť na minimálny v prípade, ak je na takej úrovni, že by bol senior odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Okrem nich však existujú aj ďalšie, ktoré však už dnes nie je možné priznať napriek tomu, že sa stále vyplácajú.

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Dôchodok manželky, sociálny dôchodok a invalidný dôchodok z mladosti – tieto tri dôchodkové dávky sú takzvané dôchodky hradené štátom, keďže ich síce vypláca Sociálna poisťovňa, no ich financovanie a podmienky nepodliehajú bežnému systému dôchodkového poistenia zo zaplatených odvodov z práce. Na rozdiel od dôchodku manželky a sociálneho dôchodku invalidný dôchodok z mladosti stále funguje a priznáva sa aj v súčasnosti. V súčasnosti ho pritom poberá viac než 25-tisíc ľudí. Poďme sa ale pozrieť na typ penzie, ktorú dnes nepoberá ani stovka Slovákov.

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Kto mal nárok

Hlavným cieľom dôchodku manželky bolo finančne zabezpečiť vydaté ženy bez vlastného príjmu a nároku na primárny dôchodok. Aby žiadosť uspela, ako píše Štatistický úrad SR, museli byť splnené nasledujúce kritériá:

  • Na strane manžela: Manžel musel byť zárobkovo činný po dobu potrebnú na získanie starobného, invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov, prípadne už musel byť poberateľom jedného z týchto dôchodkov.
  • Na strane manželky: Žiadateľka musela dosiahnuť vek 65 rokov alebo byť invalidná. Zároveň nesmela byť sama zárobkovo činná a nemohla mať nárok na iný vlastný dôchodok.
Seniori
Foto: Pexels

Ako upozornili vo svojej práci Sociálne poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku od roku 1990 po súčasnosť autori Dušan Polonský a Jana Plachá, nárok na tento dôchodok bol striktne naviazaný na trvanie zväzku – vyplácal sa len po dobu trvania manželstva a jeho výška bola stanovená na 570 Sk mesačne, čo je v prepočte dnes necelých 19 eur.

Prechodné obdobie a reforma v roku 2003

Zásadný zlom nastal prijatím novej dôchodkovej legislatívy v roku 2003, ktorá tento typ dávky pre budúcnosť zrušila. Pre vtedajších poberateľov však platili prechodné ustanovenia:

  • Dôchodky manželky priznané a vyplácané k 31. decembru 2003 sa vyplácali aj po tomto dátume.
  • Podmienky aj výška dávky zostali zachované podľa predpisov účinných do konca roka 2003.
  • Rozhodovanie a samotnú výplatu mala aj po 31. decembri 2003 na starosti tá organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá bola príslušná do tohto termínu.
Mama seniorka a dcéra
Foto: Image by freepik

Dôchodok manželky sa tak stal historickým inštitútom, ktorý dožíva výhradne v rámci priznaných práv z minulosti. Tento dôchodok sa ľuďom naďalej vypláca len v sume, v akej patril do 31. decembra 2003, pričom sa nevalorizuje. Osobitný mechanizmus na jeho každoročnú valorizáciu v novom systéme nebol vytvorený a tieto seniorky zároveň nemajú nárok ani na 13. dôchodok. Dodnes tak majú dôchodok vo výške ani nie 20 eur (pozn. red.: presná suma je 18,92 eura).

Nárok na tento dôchodok zaniká úmrtím, zánikom manželstva alebo výplatou iného dôchodku.

Ako uvádzajú oficiálne štatistiky, v januári tohto roka tento typ dôchodku poberalo 67 žien. Počet sa pomaly znižoval a od mája ho poberá už len 62 žien, pričom toto číslo je momentálne aktuálne a stále platí. Ide tak o dôchodok, ktorý poberá najmenej ľudí na Slovensku a o pár rokov už pravdepodobne nebude existovať.

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