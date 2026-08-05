Kočner je vinný, trest však nedostal: Súd rozhodol v dvoch kauzách, rozsudok mnohých prekvapí

Marián Kočner na súde v auguste 2025

Marián Kočner na súde v auguste 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Roland Brožkovič
TASR
Stačí, ak už máte trest, a ekonomická trest činnosť vám bude odpustená.

Rozhodnutia slovenských súdov neraz medzi ľuďmi vyvolávajú otázniky až nesúhlas, a dnes zrejme padlo jedno z takýchto rozhodnutí. Súd totiž uznal Kočnera za vinného v kauze Donovaly, no trest mu nedal.

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Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, uznal v stredu v kauze Donovaly a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti, Mariana Kočnera za vinného. Trest mu však neuložil, keďže si aktuálne odpykáva právoplatný 19-ročný trest odňatia slobody a ten senát ŠTS považuje za dostatočný. Spoluobžalovaných Petra P. a Janu Š. odsúdil na podmienečné tresty i peňažné. Rozsudok nie je právoplatný.

Podmienky a peňažné tresty

Nikto z trojice obžalovaných si verdikt na súd neprišiel vypočuť. Petra P. súd odsúdil na trest tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní päť rokov a peňažný trest 50 000 eur. Janu Š., ktorá pôvodne urobila vyhlásenie o vine, ale neskôr sa ho rozhodla vziať späť, čo jej však senát neumožnil, odsúdil rovnako na tri roky s odkladom na skúšobnú dobu tri roky a peňažný trest 25 000 eur.

Obhajca Kočnera Michal Mandzák podal odvolanie rovnako ako obhajca Petra P. a Jany Š. Andrej Šabík. Vo svojich záverečných rečiach žiadali súd, aby ich klientov oslobodil spod obžaloby.

Obžalovaný Marian Kočner
Kočner v roku 2024. Foto: SITA – Milan Illík

„Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie v mene obžalovaného. Rozsudok nezohľadňuje judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a som presvedčený, že tak ako to prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod,“ konštatoval Mandzák, ktorý je presvedčený o nevine svojho klienta.

Prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania. V prípade Mariana Kočnera v záverečnej reči navrhoval peňažný trest vo výške troch miliónov eur. Pre Petra P. a Janu Š. tresty odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom na tri roky a peňažné tresty vo výške 100 000 eur.

„Rozhodnutie súdu, ktorý sa stotožnil s obžalobou, vnímam pozitívne. Tresty budú ešte predmetom vyhodnocovania zo strany prokuratúry, potom sa rozhodneme o ďalšom postupe,“ reagoval prokurátor. Obžaloba sa týkala podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami.

Proces v kauze Donovaly a Báč sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami. V celej kauze boli pôvodne obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.

Marian Kočner je v kauze bol obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť údajne takmer tri milióny eur. Vinu odmieta a obžalobu považuje za zmätočnú.

 

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