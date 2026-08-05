Slováci vybrali najlepšieho prezidenta: Pellegrini môže ostatným len závidieť, vyhráva Čaputová

Fotokoláž Zuzany Čaputovej, Ivana Gašparoviča a Petra Pellegriniho

Foto: TASR - Henrich Mišovič/SITA - Martin Medňanský/AP

Roland Brožkovič
SITA
TASR
Súčasný prezident si získal priazeň najmä voličov len 13 percent opýtaných.

Slovensko malo do roku 1993 už šiestich prezidentov a každý z nich sa do pamäte Slovákov zapísal z iného dôvodu. Aktuálnym prezidentom je síce Peter Pellegrini, no bezpochyby najpopulárnejšou hlavou štátu bola Zuzana Čaputová.

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Slováci sa podelili o svoj názor na slovenských prezidentov. Za najlepšiu hlavu štátu považujú Zuzanu Čaputovú. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Čaputovú za najlepšiu slovenskú prezidentku označilo 32 percent respondentov. Za ňou, s veľkou stratou, nasleduje s 21 percentami Rudolf Schuster. S veľkým odskokom nasleduje Ivan Gašparovič a súčasný prezident Peter Pellegrini, ktorých považuje za najlepších prezidentov 13 percent opýtaných.

Michala Kováča a Andreja Kisku označilo len päť percent respondentov. K otázke sa nevedelo vyjadriť 11 percent Slovákov. Zaujímavé je v prieskume sledovať názory naprieč politickým spektrom. Čaputová si jednoznačne získala voličov Progresívneho Slovenska. Až 72 percent z nich ju považuje za najlepšiu prezidentku. Vysokú podporu má aj u voličov Demokratov (69 %) a tiež strany Sloboda a Solidarita (58 %).

Súčasný prezident Pellegrini si získal priazeň najmä voličov Hlasu-SD (44 %) a tiež Smeru-SD (38 %). Voliči Smeru-SD zároveň vyjadrili vysokú podporu aj Gašparovičovi a Schusterovi, ktorí od nich dostali zhodne po 26 percent. Najobľúbenejším prezidentom medzi voličmi hnutia Republika je Rudolf Schuster. Agentúra Focus robila prieskum od 22. do 29. júna na vzorke 1 027 respondentov.

K dispozícii má vilu, no odmieta sa presťahovať

Veľkou témou prezidentoch je aj ich bývanie, keďže štát má na tento účel určené priestory. Súčasný prezident SR Peter Pellegrini sa však do štátom zabezpečenej vily zatiaľ sťahovať nechce. Novinárom to povedal začiatkom júla, v reakcii na otázku na tlačovej konferencii v lietadle počas cesty zo samitu NATO v tureckej Ankare.

Prezident Pellegrini v Ankare
Foto: TASR/AP

Dôvodom je vraj spoločenská situácia, presťahovanie sa by občania podľa neho neprijali. Kancelária prezidenta SR by však priestory využiť vedela. Mohla by v nich usporadúvať neformálne stretnutia lídrov.

„Nikdy sa nemôžete spoliehať na to, že zvolený prezident alebo prezidentka alebo premiér budú automaticky z okolia Bratislavy a majú zabezpečené svoje bývanie. Takže do budúcna to veľkú logiku má. Ale povedzte si otvorene a odpovedzte si aj sami na otázku, ako by to dnes bolo zas interpretované,“ uviedol.

Prezident pripomenul, že štátne bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov začalo Slovensko riešiť po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) spred dvoch rokov. Poukázal na to, že ešte nie je určené, ktorá vila má patriť ktorému činiteľovi. V prípade, že by Kancelária prezidenta SR priestory dostala, chce ich využiť ako reprezentatívne.

„Aby sme mohli postupne začať tieto budovy využívať na nejaké reprezentatívne účely, menšie formáty stretnutí a tak ďalej,“ povedal s tým, že vily majú aj reprezentatívne priestory. V budúcnosti by spoločnosť podľa neho mala dospieť k dohode, že prezident, predseda Národnej rady a predseda vlády by mali v súvislosti s výkonom svojej funkcie dostať aj bývanie, kde je riadne garantovaná ich bezpečnosť.

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