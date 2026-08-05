Susko po tragédii v Gelnici pritvrdzuje: Chystá disciplinárny návrh na sudkyňu aj dovolanie na Najvyšší súd

Tragická vražda učiteľky v Gelnici má ďalšiu dohru. Ministerstvo spravodlivosti po preverení okolností, ktoré tragédii predchádzali, avizovalo viacero právnych krokov. Okrem disciplinárneho návrhu na sudkyňu pripravuje aj trestné oznámenie a dovolanie na Najvyšší súd SR.
správy od nás budete mať ako prví.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd SR pre možné porušenie povinnosti v súvislosti udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Gelnici. Disciplinárny návrh smeruje ku konkrétnej sudkyni.
Poškodená podľa Suska žiadala v predprípravnom konaní informáciu o prepustení jej manžela, no túto informáciu nedostala. Susko o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Rezort spravodlivosti takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na Najvyšší súd SR.
Rezort hovorí o nesprávnom právnom posúdení
Reaguje tak na zistenie, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no podľa Suska existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby.
V prípade vraždy učiteľky z Gelnice vyšli najavo nové závažné skutočnosti. Generálna prokuratúra SR zistila, že trestné konanie vedené voči manželovi ženy ešte pred tragédiou sprevádzali vážne pochybenia. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku nebolo prípravné konanie vykonané v súlade so zákonom.
Generálna prokuratúra (GP) SR zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka v stanovisku GP SR. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom.
Prípravné konanie nebolo podľa GP v súlade so zákonom
GP tiež zistila závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
Zistené závažné pochybenia v prípade sú podľa Žilinku takého charakteru, že ich nie je možné tolerovať. „Preto bolo krajskej prokurátorke v Košiciach uložené prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves vyvodila zodpovednosť adekvátnu zisteným pochybeniam a následku. O vážnych zisteniach bude informovaná aj prezidentka Policajného zboru,“ zdôraznil.
Generálna prokuratúra preskúmala vec Tomáša V., ktorému ešte 9. júna uložil Okresný súd Spišská Nová Ves podmienečný trest odňatia slobody v trvaní ôsmich mesiacov za nebezpečné vyhrážanie s podmienečným odkladom na 15 mesiacov a zároveň mu uložil ochranné protialkoholické liečenie ambulantnou formou.
„Po preskúmaní veci treba konštatovať, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Boli zistené závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, ktoré možno označiť za absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia,“ vyhlásil Žilinka.
Skutok mal byť posudzovaný ako týranie blízkej osoby
Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo byť trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Získané dôkazy boli podľa GP nesprávne vyhodnotené.
„Poškodená uviedla vážne skutočnosti o dlhodobých útokoch obvineného, ktoré označovala za psychický teror, nátlak, prieky – spálené veci, zničené oblečenie, ataky voči maloletej dcére, dávanie soli, liekov či prostriedku na riad do jedla a nápojov, ale aj fyzické napadnutia,“ skonštatoval generálny prokurátor.
Dokazovanie nebolo zamerané na podstatné okolnosti a nebolo vykonané v potrebnom rozsahu. „Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne, nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky jej boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom,“ zdôraznil. Riadne vedenie trestného stíhania by našlo podľa GP svoje vyjadrenie aj v rozhodnutí o uložených sankciách, ktoré by zodpovedali faktu, že v danom prípade išlo o konanie z kategórie domáceho násilia.
GP tiež zistila, že dozor nad zákonnosťou prípravného konania, hoci išlo zjavne o skutok patriaci do kategórie domáceho násilia, nevykonával prokurátor špecialista napriek zriadenej špecializácii na tento druh trestnej činnosti. „Taktiež nedošlo k súčinnosti s netrestným úsekom prokuratúry, aj napriek tomu, že dotknutou útokmi mala byť aj maloletá dcéra. Zo strany vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry nebola náležite vykonávaná kontrolná činnosť,“ skonštatoval Žilinka.
Zistili závažné pochybenia
GP tiež zistila závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, „ktoré možno označiť za absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia“.
Prípad tragickej smrti učiteľky z Gelnice pritom už od začiatku sprevádzali znepokojujúce informácie o predchádzajúcom násilí v rodine. Na verejnosť sa postupne dostávali svedectvá, podľa ktorých sa žena obávala návratu svojho manžela na slobodu. Práve on je podľa medializovaných informácií podozrivý z jej vraždy.
O tragédii sme informovali už počas víkendu, keď polícia pátrala po mužovi, ktorý mohol pomôcť pri objasnení prípadu. Obeťou mala byť učiteľka zo základnej školy a podozrivým jej manžel, ktorý bol údajne len nedávno prepustený z väzenia.
Na škole zavládol smútok
Smrť učiteľky zasiahla nielen jej rodinu a blízkych, ale aj kolegov, žiakov a obyvateľov Gelnice. Pred základnou školou vzniklo pietne miesto plné sviečok a kvetov. Vedenie školy spolu s odborníkmi zabezpečilo psychologickú pomoc deťom aj zamestnancom, ktorí sa s tragickou udalosťou vyrovnávajú. Riaditeľka školy Bibiána Krajníková ju opísala ako príjemnú, spravodlivú a obľúbenú učiteľku, ktorej smrť zasiahla celú školskú komunitu.
„Neočakávali sme, že stratíme kolegyňu, ktorá bola veľmi príjemným človekom, veľmi dobrou učiteľkou, starostlivou, prísnou a spravodlivou, takou, akú majú deti rady,“ povedala riaditeľka školy Bibiána Krajníková.
Do školy bol vyslaný v rámci intervenčnej pomoci tím 13 psychológov z viacerých centier. Pomáhajú najmä deťom, ktoré učiteľku poznali a pravidelne sa s ňou stretávali.
Žena sa mala obávať návratu manžela
K tragédii malo dôjsť v rodinnom dome. Podľa výpovedí susedov bolo z domu počuť krik a plač detí. „Bol tu krik, deti vrieskali, tak som preskočil plot. On akurát sadol do auta a utiekol. Volal som záchranku,“ opísal sused. Práve jeho ďalšie slová patria medzi najznepokojujúcejšie zistenia. Tvrdí, že sa so Zuzanou rozprával v čase, keď bol jej manžel vo väzbe. „Rozprával som sa s ňou, keď bol vo väzbe, že sa bojí, keď ho pustia,“ uviedol.
Muž bol vo väzbe po predchádzajúcom incidente
Podľa dostupných informácií mal muž svoju manželku napadnúť už v marci. Následne skončil vo väzbe, z ktorej ho prepustili približne týždeň pred tragédiou. Žena sa mala neúspešne domáhať zákazu priblíženia. Informácie o predchádzajúcich konaniach však zatiaľ oficiálne nekomentovali polícia, prokuratúra ani súdy.
Zuzana zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne. Po Zuzane zostali dve deti, 18-ročný syn a 11-ročná dcéra. Práve dcéra navštevuje školu, na ktorej jej mama pôsobila ako učiteľka. Polícia okolnosti prípadu naďalej vyšetruje.
Nahlásiť chybu v článku