Jedna otázka kolegovi vám môže pomôcť dosiahnuť zvýšenie platu. Mnohí sa ju boja položiť

Kolegovia v práci a obáka s peniazmi

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Chcete vyšší plat?

Predstavte si, že jedna jediná otázka, ktorú položíte vášmu kolegovi, môže výrazne ovplyvniť výšku vašej výplaty. Pýtate sa, aká? Je ňou to, koľko zarába. Hoci je táto téma pre mnohých ľudí osobná, otvorená diskusia o platoch môže byť niekedy veľmi účinným nástrojom, ako si vyjednať vyšší plat. 

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Opýtajte sa kolegov, koľko zarábajú

Ako uvádza portál Metro, podľa podnikateľky Vivian Tu by ste sa mali o svojom plate začať otvorene rozprávať s kolegami v práci, ak chcete dosiahnuť zvýšenie. Tvrdí, že ona sama vďaka tomuto „triku“ dosiahla zvýšenie platu v jednom zo svojich prvých zamestnaní.

Vivian chcela požiadať o zvýšenie platu, nebola si však istá, či suma, ktorú si predstavuje, je reálna, preto išla za svojou o niekoľko rokov staršou a skúsenejšou kolegyňou a na rovinu sa jej opýtala, koľko zarába. Jej kolegyňa najprv váhala, ale nakoniec jej svoj plat odhalila, pod podmienkou, že to neprezradí nikomu.

Následne Vivian išla za šéfom, povedala mu, čo všetko pre firmu robí, čo dokázala a na záver požiadala o zvýšenie platu presne na tú sumu, akú zarábala jej kolegyňa. Požadovaný plat dostala. Išla teda znovu za svojou staršou kolegyňou, povedala jej, že teraz už zarábajú rovnako, preto by aj ona mala požiadať o zvýšenie platu, keďže pre firmu pracuje dlhšie ako ona a má aj viac skúseností. Tá neváhala, išla za šéfom a dohodla si zvýšenie platu aj ona. Nakoniec vďaka tomu, že si prezradili, koľko zarábajú, získali zvýšenie platu obe.

Kolegovia v práci
Ilustračné foto: Unsplash

Dajte si však pozor, aby ste s nimi nenarušili pracovný vzťah

Podľa kariérnych poradcov môže byť tento trik účinný, upozorňujú však, že predtým, ako začnete s kolegami verejne hovoriť o vašich platoch, by ste si mali dôkladne prečítať vašu pracovnú zmluvu, či tam náhodou nemáte zahrnuté doložky o mlčanlivosti alebo zásady týkajúce sa zdieľania informácií o odmeňovaní.

Avšak, podľa nového zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý nadobudol platnosť v júni 2026, má na Slovensku zamestnanec právo požiadať zamestnávateľa o informáciu o svojej odmene aj o priemernej odmene kolegov na porovnateľnej pozícii. Týmto zákonom zároveň skončili doložky o mlčanlivosti o platoch. To znamená, že ak pracovná zmluva zakazuje zamestnancovi hovoriť o svojej mzde, takéto ustanovenie je po novom neplatné.

Na Slovensku už teda diskusia o platoch s kolegami nepredstavuje žiadne právne riziká, môže však spôsobiť medziľudské problémy. Pre mnohých je totiž táto téma nepríjemná a zistenie, že váš kolega zarába výrazne viac alebo menej ako vy, môže vyvolať veľké rozhorčenie a narušiť tak váš pracovný vzťah. Preto je podľa odborníkov najlepšie viesť takéto rozhovory len s kolegami, s ktorými ste si vybudovali vzájomnú dôveru. Navyše je oveľa pravdepodobnejšie, že úprimnú odpoveď dostanete skôr od niekoho s kým si rozumiete, ako od niekoho, koho sotva poznáte.

Ilustračný pohľad na peňaženku s peniazmi
Ilustračná foto: TASR/DPA

Experti preto radia rozprávať sa o platoch len s kolegami, s ktorými máte dobrý vzťah. Zároveň by ste im mali vysvetliť, prečo vás to zaujíma, či je to preto, že sa pripravujete na zmenu platu alebo sa jednoducho snažíte zistiť, či je váš plat konkurencieschopný. No ak vám nechcú prezradiť, koľko zarábajú, máte to rešpektovať a túto tému viac neotvárať. Plat je pre mnohých ľudí stále osobnou témou a tlačiť na odpoveď nestojí predsa za to, aby ste si poškodili pracovný vzťah.

Odborníci však zároveň dodali, že plat je len jedným dielikom skladačky a to, že niekto má rovnakú pracovnú pozíciu ako aj vy, neznamená, že máte aj právo na rovnaký plat. Existujú totiž legitímne dôvody, prečo dvaja ľudia zarábajú rôzne sumy, od skúseností a odborných zručností až po dĺžku zamestnania, výkon alebo dokonca trhové podmienky v čase, keď boli prijatí do zamestnania.

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