Viliam predáva jedny z naj melónov na Slovensku: Zákazník za ne dal aj 150 €. Takto rozoznáte, ktorý je top, vzhľad klame

Keď na vás na Instagrame vyskočí jedno z videí 28-ročného Viliama Szabóa z Melónova, okamžite sa vám začnú zbiehať slinky. Jeho stánok, ktorý nájdete na parkovisku pri hrádzi v bratislavských Rusovciach, sa špecializuje na čo najkvalitnejšie, najšťavnatejšie a najväčšie melóny na Slovensku. A úprimne, takéto ohromné kúsky sme naživo ešte asi nevideli.

Aj preto nás tento tvorca, ktorý zatiaľ pôsobí len na malej platforme na Instagrame, okamžite zaujal. Viliam Szabó prišiel s jedinečným konceptom, ktorému sa venuje úplne sám. Niektoré melóny z jeho stánku vážia viac než 15 kilogramov, tie najväčšie dokonca až 25. Každý z nich je sýtočervený, má nádherný zvuk a vyzerá tak neuveriteľne šťavnato, akoby práve vypadol z americkej reklamy.

K podnikaniu s ovocím sa dostal nečakane – pôvodne vyštudoval tvorbu nábytku a interiérov. Dnes svoje Melónovo nazýva „malým podnikaním“, popri ktorom by rád stíhal aj herectvo. Práve tieto dve vášne spojil do originálneho marketingového prístupu, vďaka ktorému sa mu podarilo svoj produkt priblížiť širšiemu publiku.

Mnohých zákazníkov však prekvapí cena. V stánku totiž melón stojí až 3,80 € za kilogram, čo sa niektorým môže zdať priveľa. Ako však predajca vysvetľuje, cena sa počas sezóny mení a nie je vždy rovnaká. Zároveň zdôrazňuje zásadný rozdiel medzi jeho melónmi a tými, ktoré kúpite v bežnom supermarkete.

V dnešnom rozhovore sme sa porozprávali o všetkom, čo by vás mohlo zaujímať – ako má chutiť naozaj dobrý melón, ako si správne vybrať ten najlepší aj bez pomoci predajcu a čo si skontrolovať predtým, než si ho odnesiete domov. Viliam tiež prezradil, odkiaľ získava také dokonalé kúsky, čo robí s tými nepodarenými, a mnoho ďalšieho.

Dovoľte mi položiť na úvod večnú otázku: je melón ovocie alebo zelenina?

Na otázku, či je melón ovocie alebo zelenina, sa dá odpovedať jednoducho – je to zelenina.

Melón, alebo teda dyňa červená, nazvite si to ako chcete, patrí do čeľade tekvicovitých, rovnako ako uhorka či cuketa. Pestuje sa zo semien a rastie na pôde ako plodová zelenina.

Prečo vzniká domnienka, že je to ovocie? Asi len kvôli tomu, že je sladký ako ovocie.

Ako má chutiť naozaj dobrý melón?

Naozaj dobrý melón by mal chutiť sladko a chrumkavo. Keď nie je chrumkavý, zvyčajne to znamená, že už začína byť prezretý, ale to neznamená, že je pokazený.

Treba podotknúť, že nie každý melón chutí úplne rovnako. V stánku mám niekedy sladšie melóny, inokedy menej sladké, ale aj tie menej sladké sú stále sladšie ako melóny zo supermarketu, kde majú inú odrodu. Síce ich nie je veľa, ale mám aj takých zákazníkov, ktorí chcú menej sladký melón. Vtedy je ťažké vybrať ten správny.

Čo by ste poradili laikovi, ktorý si chce vybrať skvelý melón po vlastnej osi? Na čo sa má zamerať – na vzhľad, tvar alebo na zvuk pri zaklopaní?

Pri výbere melóna treba dbať na to, či má bruško – teda „tú žltú škvrnu“.

