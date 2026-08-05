Rodičov čakajú vyššie výdavky, štát sľubuje pomoc: Rodinné karty majú priniesť zľavy na potraviny aj školské potreby

Začiatok školského roka každoročne znamená vyššie výdavky pre tisíce slovenských rodín. K rastúcim cenám školských potrieb by však už od budúceho roka mohli pribudnúť aj nové zľavy. Ministerstvo práce totiž pokračuje v príprave projektu rodinných kariet, prostredníctvom ktorých by rodiny s deťmi mohli ušetriť pri nákupoch aj službách súvisiacich so starostlivosťou o deti.
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pokračuje v prácach na projekte tzv. rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky.
Rodinné karty majú prísť budúci rok
Verejné obstarávanie sa má uskutočniť na jeseň a do praxe by sa mala rodinná karta uviesť v priebehu budúceho roka. Na stredajšej tlačovej konferencii to avizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Rodinná karta má byť moderný nástroj podpory rodín s deťmi, ktorý pomôže znižovať každodenné výdavky na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Nebudujeme nový dávkový systém. Rodinná karta nebude sociálnou dávkou, ale bude symbolom a prejavom rešpektu a uznania rodinám,“ zhodnotil Tomáš.
Fungovať má ako aplikácia
Fungovať má v spolupráci štátu so súkromným sektorom, ktorý má podľa ministra o projekt veľký záujem. Cieľom MPSVR je obstarať dodávateľa, ktorý následne zabezpečí samotné fungovanie systému. Náklady zatiaľ nie sú známe, keďže ich určí až verejné obstarávanie, podľa Tomáša však nebudú vysoké. „Úlohou dodávateľa bude jednak dodať rodinnú kartu v podobe aplikácie, a zároveň zabezpečiť napájanie sa súkromných partnerov v oblasti obchodu alebo služieb, ale aj verejných partnerov, na tento systém,“ vysvetlil.
Rodinná karta bude podľa ministra určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Pri používaní karty budú rodiny od zapojených partnerov dostávať rôzne zľavy a zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. „Pôjde o potraviny, hygienické potreby, detské a športové oblečenie a obuv, knihy, kultúru, šport, zdravotnú starostlivosť, vzdelávacie aktivity, voľnočasové aktivity a ďalšie tovary a služby súvisiace s výchovou detí. Samozrejme, konkrétna ponuka benefitov bude závisieť od toho, čo tí partneri ponúknu, alebo čo s nimi ten dodávateľ dohodne,“ priblížil Tomáš.
Nová legislatíva podľa ministra nebude potrebná
Vyzdvihol, že na spustenie projektu nepotrebuje MPSVR žiadnu novú legislatívu. Ministerstvo bude na celý systém dohliadať a jeho úlohou bude najmä verifikovať údaje o zapojených rodinách a ich nároku na využívanie rodinnej karty. Dôležitá bude podľa neho postupnosť budovania tohto systému. „Teda najprv urobiť výborný pevný základ, potom vyhodnocovanie a postupne rozširovať ten systém o ďalšie zľavy na tovary a služby, tak ako to robili aj v zahraničných krajinách,“ dodal minister.
Začiatok školského roka prináša pre mnohé domácnosti zvýšené náklady na školské potreby. Rodičia musia počítať s vyššími cenami učebníc, papierenských a výtvarných potrieb, ktoré medziročne, ako potvrdzujú aj inflačné údaje, zdraželi. Podľa ekonomického analytika Tatra banky Adama Babinca vzrástli ceny učebníc a vzdelávacích publikácií k júnu 2026 medziročne o 4,8 %, zatiaľ čo ceny papierenských a výtvarných potrieb vzrástli o 3,1 %.
Celková medziročná inflácia na Slovensku pritom dosiahla 3,5 %. Tento rast cien teda znamená, že učebnice zdraželi rýchlejšie než priemerné spotrebiteľské ceny, zatiaľ čo ceny papierenských a výtvarných potrieb rástli miernejším tempom.
Ako môžu rodičia ušetriť
„Na začiatku predajného obdobia zákazníci častejšie siahajú po kreatívnych a výtvarných potrebách, ktoré sa dajú využiť v škole, a aj pri voľnočasových aktivitách. S blížiacim sa začiatkom vyučovania rastie záujem najmä o zošity a písacie potreby,“ uviedol zástupca oddelenia nákupu spoločnosti Lidl Slovenská republika Peter Švikruha s tým, že Lidl ponúka online brožúra Back to School, ktorá pomáha rodičom pripraviť sa pred návštevou predajne.
Výdavky sa však líšia podľa veku dieťaťa, požiadaviek školy a množstva vecí použiteľných zo starších ročníkov. Okrem batohu, peračníka a zošitov často pribúdajú aj výtvarné potreby, prezuvky, športové oblečenie, fľaša na vodu či ďalšie doplnky podľa predmetov. Pri výbere školskej tašky je dôležité dbať na hmotnosť, rozmery, spôsob nosenia a vhodnosť pre vek a postavu dieťaťa.
Odporúčané je najprv využiť zoznam školských potrieb od školy alebo učiteľa, aby sa rodičia vyhli nákupu nepotrebných vecí, ktoré dieťa nepotrebuje alebo nie sú vhodné. Výdavky je možné znížiť kontrolou a opätovným využitím niektorých pomôcok z predchádzajúceho roka, napríklad pravítok, nožníc, peračníkov, výtvarných pomôcok či školských tašiek, ak sú v dobrom stave.
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