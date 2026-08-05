Na Slovensko vstúpila nová značka z Poľska. Jej služby potešia mnohé domácnosti

Na slovenský trh vstupuje nový hráč v segmente prémiového krmiva pre psov. Poľská značka PsiBufet, ktorá sa špecializuje na čerstvo pripravované jedlá pre psov, začína svoje služby ponúkať aj zákazníkom na Slovensku. Expanzia prichádza po úspešnom vstupe na český trh a je súčasťou širšieho rastu značky v strednej Európe.
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PsiBufet vznikol približne pred desiatimi rokmi ako poľský startup a dnes je súčasťou medzinárodnej skupiny Butternut Box. Tá sa zameriava na čerstvé krmivo pre psov a pôsobí na viacerých európskych trhoch vrátane Veľkej Británie, Írska, Poľska, Belgicka, Holandska, Nemecka a Česka. Informoval o tom portál Wiadomosci Handlowe.
Jedlo pre psa až domov
PsiBufet funguje na princípe predplatného. Zákazník najskôr vyplní údaje o svojom psovi, napríklad jeho vek, hmotnosť, aktivitu a kondíciu. Na ich základe systém vypočíta odporúčanú dennú dávku a zákazník si následne vyberie jedálniček.
Prvá objednávka slúži ako skúšobný balík na sedem alebo 14 dní. Po jeho skončení sa nastavia pravidelné dodávky, ktoré však možno podľa potreby presúvať, pozastaviť alebo upravovať. Firma tak chce ponúknuť alternatívu ku klasickým granulám a konzervám, pričom jedlo doručuje priamo zákazníkovi domov.
Čerstvé jedlo namiesto klasických granúl
Základom ponuky sú čerstvo pripravené jedlá, ktoré firma označuje ako potraviny v kvalite „human-grade“. PsiBufet uvádza, že pri výrobe používa čerstvé mäso a vnútornosti a nepoužíva mäsovú ani kostnú múčku či spracované mäsové separáty. Jedlá sa podľa firmy varia pri nízkej teplote a následne zmrazujú.
Na slovenskom trhu má aktuálne dostupných šesť receptúr: hovädziu, kuraciu, morčaciu, jahňaciu, bravčovú a rybiu. Firma uvádza, že všetky tieto recepty sú nutrične vyvážené. Jedlo zákazník dostáva zamrazené v samostatných vrecúškach, pričom jednotlivé balenia sú určené ako denné porcie.
Slovensko pritom predstavuje pre trh s krmivom pre psov zaujímavú zákaznícku základňu. Podľa údajov zverejnených portálom Statista žilo na Slovensku v roku 2024 približne 900 000 domácich psov. Psa pritom podľa rovnakých údajov vlastní približne 29 percent slovenských domácností.
Dôležitú úlohu má nová továreň v Poľsku
PsiBufet je súčasťou skupiny Butternut Box, ktorá sa špecializuje na čerstvé krmivo pre psov. Značka tak nie je samostatným malým projektom, ale súčasťou širšej európskej expanzie v segmente čerstvého krmiva. Dôležitú úlohu v ďalšom raste má nová výrobná prevádzka Butternut Box v poľskom Zabrze.
Butternut Box už v apríli spustil výrobu v novom závode Sam’s Kitchen v poľskom Zabrze. Prevádzka má približne 40-tisíc štvorcových metrov a vyrába čerstvé krmivo pre psov určené aj pre zahraničné trhy. Zamestnáva pritom približne 300 ľudí. PsiBufet tak môže zo svojho poľského výrobného zázemia obsluhovať aj ďalšie krajiny v regióne. Tým bol ovplyvnený aj príchod značky na relatívne blízke Slovensko.
PsiBufet pritom na Slovensko neprichádza do úplne neobsadeného segmentu. Čerstvo varené krmivo tu už ponúka napríklad PetChef, ktorý funguje na trhu niekoľko rokov a zákazníkom doručuje mrazené denné porcie pripraveného jedla pre psov. Takmer tretina Slovákov vlastniaca štvornohého miláčika teda bude mať možnosť väčšej konkurencie a výberu.
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