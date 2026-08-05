Muž žije roky bez peňazí: 4 mesiace nevlastnil doslova nič. Prečo sa všetkého vzdal?

Čo však prinúti muža, ktorý si vysníval azda ten najviac mamonársky sen na svete, aby obrátil svoj život naruby a namiesto honby za majetkom sa začal sústrediť na to, ako nevlastniť ani jediný cent?
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Na prvý pohľad môže takáto otočka pôsobiť nepochopiteľne, no pri troche zamyslenia začne dávať zmysel. Cieľ totiž zostal rovnaký: vymaniť sa zo systému, v ktorom sú peniaze považované za čosi, čo riadi váš život.
„Bol som naozaj zameraný na materiálne statky a finančné bohatstvo,“ prezradil Robin, ktorý žije už roky bez peňazí, v rozhovore pre Unilad. „Takpovediac som žil svoj americký sen. Všetko išlo podľa plánu… A potom sa niečo zmenilo.“
Prečo sa všetkého vzdal?
K veľkým životným zmenám nás zvyčajne privedie nespokojnosť. Občas však musí nastať akýsi bod zlomu.
Presne tým si prešiel aj Robin, ktorý bol v tom čase úspešným vedúcim marketingovej spoločnosti na ceste za svojím prvým miliónom. Jeho bodom zlomu našťastie nebola tragédia ani osobná katastrofa, ale sledovanie dokumentárneho filmu. Ten v ňom vyvolal množstvo otázok. Po prvom filme nasledoval druhý, potom tretí a napokon siahol aj po knihách, ktoré pochybnosti o hodnotách, ktoré mal, ešte viac prehĺbili.
Definitívny zlom nastal vo chvíli, keď si uvedomil, že už nechce žiť v pohodlí, za ktoré platí niekto iný.
„Takmer vždy sa to bremeno presunie inde,“ hovorí – na zvieratá, poškodené ekosystémy alebo pracovníkov v chudobnejších krajinách. „Keby sme všetci vyšli z domu a videli pravdu o dôsledkoch našich činov priamo pred vlastnými dverami, nemohli by sme žiť tak, ako žijeme dnes.“
4 mesiace nevlastnil doslova nič
V roku 2016 Robin vlastnil len 111 vecí. V roku 2020 už vlastnil len 44 kusov. Nakoniec stál nahý v parku v Los Angeles a rozdával všetko, čo vlastnil, vrátane pasu, vodičského preukazu či rodného listu.
„Štyri mesiace som nevlastnil doslova nič,“ spomína. „Aj oblečenie, ktoré som mal na sebe, som si iba požičal a neskôr ho vrátil. Nemal som počítač, zubnú kefku… Jednoducho nič.“
Podľa Robina ľudia v skutočnosti netúžia po ďalších veciach, ale po schopnosti naplno prežívať prítomný okamih. Chcú byť vo vlastnom tele, cítiť pod nohami zem a vnímať svet taký, aký naozaj je. „Ale ako to môžeme urobiť, keď máme na krku kreditné karty, bankové účty, trvalé príkazy, digitálne aktíva a množstvo majetku, o ktorý sa musíme neustále starať?“ pýta sa. „Jedným z kľúčov k skutočnému šťastiu je pre mňa schopnosť žiť viac v prítomnom okamihu. Práve v tom je jednoduchý život kľúčovým.“
Robin tvrdí, že čím menej toho v živote potrebuje, tým väčší pocit šťastia a naplnenia prežíva. Ak si dnes ponechá alebo zaobstará akýkoľvek predmet, musí spĺňať aspoň jednu z dvoch podmienok – buď slúži na uspokojenie jeho základných potrieb, alebo mu pomáha pomáhať druhým. Vlastní len niekoľko vecí a hovorí, že je „veľmi šťastný“.
Na záver však zdôrazňuje, že jeho cieľom nikdy nebolo presviedčať ostatných, aby žili rovnako ako on. „Všetci sme slobodní ľudia,“ hovorí. Namiesto toho ponúka dve jednoduché otázky, ktoré by si podľa neho mal položiť každý sám sebe.
„Žijem život, aký naozaj chcem žiť? A sú moje činy v súlade s mojím presvedčením? Ak je odpoveď na obe otázky áno, je to skvelé – pokračujte v tom, čo robíte. Ak je však odpoveďou nie, ak cítite, že nežijete život, po akom túžite, alebo vaše činy nie sú v súlade s tým, čomu veríte, možno v sebe nosíte úzkosť či iný nepríjemný pocit, ktorý vás neopúšťa. Tak čo s tým urobíme? Ako si vezmeme svoj život späť?“
Zmeny, ktoré robil, si vyžiadali týždne, mesiace aj roky
Ako sme vás už informovali, Robin Greenfield začal s premenou v roku 2011 a posledných 15 rokov pracuje na tom, aby nič nevlastnil. Keď ešte študoval, jeho život sa výrazne líšil od toho, ako žije dnes. Mal veľké ambície a bol veľmi kariérne orientovaný. Po škole sa okamžite pustil do podnikania a založil vlastnú marketingovú spoločnosť. Chcel peniaze, chcel ich veľa, a chcel ich čo najrýchlejšie.
Mal jediný cieľ – stať sa milionárom do tridsiatky. Postupne sa však začal zaujímať o témy týkajúce sa environmentálnych a sociálnych problémov svojej generácie. Na svojej oficiálnej stránke uvádza, že zlom nastal v roku 2011, keď sa rozhodol preniesť svoje vzdelanie do praxe a začať meniť realitu okolo seba.
Rob prezradil, že zmeny, ktoré zavádzal do svojho života, si vyžiadali týždne, mesiace a nakoniec aj roky. Prvým krokom bolo vytvorenie zoznamu obsahujúceho viac než 100 zmien, ktoré chcel realizovať. Tie však prichádzali postupne – približne jedna za týždeň – a prejsť celý zoznam mu trvalo dva roky. Prečítajte si o jeho ceste k finančnej slobode v našom článku, ktorý nájdete na tomto odkaze.
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