Počasie opäť prepísalo históriu: Slovensko má ďalší teplotný rekord, teplomer dnes ukázal 41,4 °C

Teplomer ukazujúci vyše 40 stupňov Celzia

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
Toto leto ide už o tretí rekord.

Tohtoročné leto je mimoriadne horúce a dokazujú to aj rekordy. Tie padajú doslova jeden druhým a dnes sme na Slovensku opäť namerali teplotu, aká u nás ešte nikdy nebola.

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Nový, zatiaľ neoficiálny rekord má hodnotu 41,4 stupňa Celzia a bol nameraný pred 16.00 na meteorologickej stanici v Kamenici nad Hronom. Ukazujú to operatívne dáta Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktoré však ešte musia meteorológovia potvrdiť. Potvrdil to hovorca SHMÚ Ivan Garčár.

Toto leto tak ide už o tretí národný teplotný rekord, ten predchádzajúci, 41,3 stupňa Celzia, pochádza z 30. júna, taktiež z Kamenice nad Hronom. Po 14. hodine zároveň prekročili hranicu 40 stupňov viac než dve desiatky staníc. V Mužli v okrese Nové Zámky meteorológovia zaznamenali 41,2 stupňa Celzia a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš 41,1 stupňa Celzia. Predošlý rekord pritom pochádzal ešte z júla 2007, kedy bolo v Hurbanove nameraných 40,3 stupňa Celzia.

V piatok sa charakter počasia výrazne zmení

Ako sme vás dnes ráno informovali, ani zajtrajšok výraznú úľavu neprinesie. Slovensko zostane v mimoriadne teplom vzduchu, no od severozápadu sa začne približovať studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať z južného Nórska nad Botnický záliv.

Majiteľka sa ukážkovo stará o svojho štvornohého miláčika v horúčavách
Foto: SITA/AP

Studený front začne cez Slovensko postupovať v priebehu piatka. Prinesie prehánky, dážď aj búrky a ukončí sériu extrémne horúcich dní. Oproti štvrtku sa môže ochladiť približne o 10 až 15 °C. Počasie sa tak zmení v priebehu jediného dňa a tropické hodnoty vystriedajú podstatne znesiteľnejšie teploty.

Podľa predpovede SHMÚ bude sobota prevažne jasná až polojasná. V noci sa ešte môžu najmä vo východnej polovici Slovenska vyskytnúť ojedinelé prehánky alebo dážď, cez deň sa už počasie stabilizuje. Najvyššie denné teploty dosiahnu 27 až 32 °C. V Žilinskom a Prešovskom kraji bude ešte chladnejšie, maximá sa tam budú pohybovať medzi 22 až 27 °C. V porovnaní s dneškom pôjde na mnohých miestach o ochladenie presahujúce desať stupňov.

Horúčavy sa nemusia skončiť nadlho

Piatkový studený front preruší aktuálnu vlnu horúčav, no podľa dlhodobejších modelov sa teplejší vzduch môže do strednej Európy opäť vrátiť. Už v nedeľu a v pondelok by sa v najteplejších oblastiach Slovenska mohli teploty opäť približovať k 35 °C.

Aj dlhodobá predpoveď SHMÚ naznačuje, že ochladenie nebude mať dlhé trvanie. Obdobie od nedele 9. augusta do utorka 11. augusta by malo byť ako celok teplotne nadnormálne. Meteorológovia očakávajú prevažne jasno až polooblačno, neskôr miestami viac oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššie denné teploty by sa mali pohybovať medzi 28 až 34 °C, na severe miestami okolo 26 °C.

Mapa meteorologických výstrah
Foto: SHMÚ (reprofoto)

Počasie nepodceňujte

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.

„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.

Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.

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