Škodiť, klamať a hádzať špinu: Opozícia vraj vedie kampaň proti Slovensku, rating podľa Fica potvrdzuje stabilitu krajiny

Nina Malovcová
TASR
Fico odmieta tvrdenia opozície o zlej kondícii Slovenska.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) odmieta tvrdenia opozície, že Slovensko je v zlej kondícii. Tvrdí, že hodnotenie medzinárodnej ratingovej agentúry Standard & Poor’s (S&P) potvrdzuje zodpovedný prístup vlády k verejným financiám. Uviedol to na nedeľňajšej tlačovej konferencii v reakcii na hodnotenie opozičných strán jeho dvoch rokov vlády.

„Nikto nie je dokonalý. Áno, máme veľa problémov, ale odmietam takto hádzať špinu na SR bez akýchkoľvek dôvodov a najmä v mene filozofie škodiť, škodiť a škodiť, klamať, klamať a klamať, a už nikoho netrápi, že za tým všetkým často je aj otázka totálnej nepripravenosti,“ povedal Fico.

Reakcia na kritiku opozície

Odmieta tvrdenia lídra opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, že Slovensko „ťahá dolu celú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ)“. „Ide hore minimálna mzda? Ide hore minimálna mzda. Je ohrozené vyplácanie dôchodkov? Vyplácajú sa dôchodky? Vyplácajú,“ dodal Fico.

Podľa premiéra sú hodnotenia opozície a médií v rozpore s reálnym obrazom krajiny. „Máme dva svety – svet opozície a protivládnych médií, ktoré hovoria o kolapse, a svet medzinárodných hodnotení, ktoré potvrdzujú stabilitu Slovenska,“ skonštatoval.

Kritika systému emisných povoleniek ETS2

Fico zároveň upozornil, že Slovensko čelí konaniu zo strany Európskej komisie (EK) pre neprenesenie nového systému emisných povoleniek ETS2 do národnej legislatívy. Označil ho za „nezmyselný systém“, ktorý má podľa neho negatívne dopady na domácnosti a dopravu.

„Predchádzajúce vlády zahlasovali za túto blbosť a my dnes čelíme infringementu – teda konaniu EK za to, že odmietame tento systém plne zaviesť,“ povedal Fico. Dodal, že Slovensko patrí medzi 15 členských štátov EÚ, ktoré požadujú revíziu systému.

Odmietnutie finančnej pomoci Ukrajine

Premiér vyjadril záujem o zvolanie stretnutia krajín Vyšehradskej štvorky (V4), najskôr na úrovni ministrov zahraničných vecí, potom na úrovni predsedov vlád. Chce sa opätovne otvoriť „maximálne možnej dynamike fungovania V4“.

„Myslím si, že po voľbách v Českej republike nájdeme veľa tém, kde štyri krajiny V4 budú mať rovnaké postoje, ako to bolo pred niekoľkými rokmi (…) Musíme sa vrátiť do doby, keď V4 bola významná regionálna organizácia, ktorá vedela presadzovať svoje záujmy v rámci Európskej únie,“ doplnil Fico.

Predseda vlády zároveň odmietol, aby sa Slovensko zapojilo do akýchkoľvek schém na financovanie vojenskej pomoci Ukrajine. Tvrdí, že Únia plánuje v najbližších rokoch poskytnúť Kyjevu 140 miliárd eur, čo označil za „najväčšiu chybu, do ktorej sa EÚ púšťa“.

„Ako predseda vlády odmietam, aby sa Slovensko zúčastnilo na akejkoľvek finančnej schéme, ktorej cieľom je pomôcť Ukrajine zvládať vojnu a vojenské výdavky,“ zdôraznil.

Slovensko podľa Blanára nie je izolované

Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) poprel tvrdenia opozície, že Slovensko je v zahraničnej politike izolované. Uviedol, že vláda v Bruseli presadzuje konkrétne národné záujmy a získava podporu partnerov. „Aká izolácia? Vyrokovali sme výnimky napríklad na export produktov z ruskej ropy do Česka, na náhradné diely či údržbu našich ropovodov a plynovodov. Naši európski partneri nás podporili,“ argumentoval Blanár.

Podporil zároveň oživenie spolupráce krajín V4. „V4 má fungovať práve v témach, ktoré nás spájajú a táto téma, o ktorej teraz hovoríme – ETS2, je práve téma, ktorá nás spája a samozrejme využime všetky naše diplomatické kanály, aby sme odkomunikovali túto tému a urobili prípravu pre spoločné zasadnutie V4,“ uviedol.

