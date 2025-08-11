Situácia spred dvoch rokov sa nezopakuje. Dôchodcovia, ktorí sa tešili, že si prilepšia, ostanú sklamaní

Dôchodcov čakajú ďalšie zlé správy.

Seniori si prilepšujú vďaka valorizácii na začiatku roka a trinástym a rodičovským dôchodkom na jeho konci. Posledné valorizácie však neboli vysoké a tento rok ani nemôžu čakať rodičovský dôchodok. Ten sa navyše bude po novom vyplácať ako asignácia daní, čím sa zo stoviek eur zmení na desiatky.  

Pred dvoma rokmi vznikla pre seniorov výnimočná situácia. Valorizácia totiž nastala až dvakrát, čo v praxi znamenalo, že tak, ako si prilepšili o niekoľko percent k dôchodku na začiatku roka, tak ich čakalo prilepšenie aj v jeho polovici. Ako v tom čase informovala Sociálna poisťovňa, stalo sa tak na základe zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého, ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, dôchodkové dávky sa od 1. júla 2023 zvýšia.

Prečo sa to nestane aj tento rok?

Dôchodkové dávky sa pred dvoma rokmi zvýšili od 1. júla 2023 o 10,6 percenta a prvýkrát penzisti dostali dôchodky vo zvýšenej sume vyplatené v auguste. Šlo o výnimočnú situáciu, keďže sa v roku 2024 nezopakovala a ako informoval portál peniaze.sk, nezopakuje sa ani tento rok.

V januári stúpli sumy dôchodkov o 2,1 percenta. Odvtedy však začala dôchodcovská inflácia rásť a rýchlo prekročila 3 percentá, keďže už v januári dosiahla 3,4 percenta. Podobnú hodnotu si udržiavala aj nasledujúce mesiace až do mája, kedy vzrástla na 3,8 percenta. Rozhodujúce bolo pritom číslo za jún. Vtedy dôchodcovská inflácia dosiahla hodnotu 3,9 percenta, čím sa ani nepriblížila k piatim percentám potrebným na to, aby sa mohli dôchodky opäť valorizovať.

Na ďalšie zvyšovanie dôchodkov si tak budú musieť seniori počkať do januára. Prvé odhady pritom ukazujú, že by si mohli prilepšiť o 3,5 percenta, ako sme vás informovali v článku. To je síce vyššia suma ako tento rok, no v porovnaní s 11,8 percentami, ktoré dostali v januári 2023, je to podstatný rozdiel a nie taký, ktorý by seniorov potešil.

