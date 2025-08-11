Televízia odtajnila prvé informácie o druhej sérii seriálu Sľub. Diváci sa môžu tešiť na novú rodinu

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Čakanie na novú sériu sa pomaly končí a televízia poskytla prvé informácie o zápletke aj nových postavách.

Čakanie divákov Sľubu sa blíži ku koncu a ako sa ukázalo, dlhé mesiace bez ich obľúbeného seriálu ich v napätí pripravovali na niečo veľké. Dej pokračovania úspešného denného rodinného seriálu totiž poriadne zamotá tajomná Natália v podaní obľúbenej herečky Gabriely Marcinkovej aj nová rodina Sklenárovcov s Filipom Tůmom a Evou Mores.

Leto bez obľúbeného seriálu sa pomaly končí a diváci konečne poznajú dátum, kedy sa ich favoriti vrátia na televízne obrazovky. Už v pondelok 1. septembra 2025 o 17:55 hod. uvedie Markíza do vysielania mimoriadne úspešný denný rodinný seriál Sľub, ktorý si rýchlo podmanil celé Slovensko. Nové časti budú opäť vysielané každý pracovný deň v podvečernom čase a fanúšikovia sa rozhodne majú na čo tešiť!

Foto: TV Markíza

Na čo sa môžu tešiť?

Hlavných hrdinov a obľúbené seriálové rodiny čakajú ďalšie výzvy a príbehy plné lásky, humoru i drámy. Dej odohrávajúci sa v Československu v 80. rokoch poriadne zamieša príchod nových výrazných postáv, ktoré vstúpia do druhej série aj so svojimi tajomstvami.

Foto: TV Markíza

„Keď sme na začiatku roka uviedli vôbec prvý denný dobový seriál Sľub, dúfali sme, že si nájde cestu k divákom – no taká silná odozva a oddanosť publika prekonala všetky naše očakávania. Každodenné príbehy plné nádejí, rozporov, lásky aj strát, zasadené do zlomových čias plných neistoty a očakávaní, si získali srdcia ľudí naprieč všetkými generáciami. Veľmi sa z toho tešíme a divákom sme nesmierne vďační za ich priazeň,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

„V druhej sérii sa môžu fanúšikovia tešiť na ešte pestrejší dej, nové tváre, nečakané prepojenia a dramatické línie, ktoré ich opäť každý večer vtiahnu do osudov ich obľúbených postáv,“ dodáva.

Strhujúce finále prvej série Sľubu prinieslo mnohé zvraty a nezodpovedané otázky: Ako dopadne Michalov (Kristián Baran) návrat z pohraničia za láskou Zuzanou (Adriána Brnčalová) a adoptovaným synčekom Kubkom? Aký bude osud riaditeľa základnej školy Viktora Gálika (Michal Ďuriš), ktorého na svadbe jeho vnučky Martiny (Paula Lopatovská) zradilo oslabené srdce a bezvládne sa zrútil na zem? Odíde Paľo Hanúsek (Dušan Cinkota) nadobro od svojej ženy Zdeny (Gabriela Dzuríková) pre tajomstvo, ktoré pred ním skrývala? A čo čaká ďalšie obľúbené seriálové rodiny – Bartošovcov, Horváthovcov, Kollárovcov, Roháčovcov či Valentovcov?

Foto: TV Markíza

„V druhej sérii sa diváci môžu tešiť na dvojnásobnú dávku silných emócií, humoru, splnených aj nesplnených sľubov ale i tajomstiev, ktoré so sebou prinesú nové postavy. Osudy hlavných hrdinov a ich rodín zároveň prirodzene ovplyvnia témy, ktoré rezonovali v Československu 80. rokov – emigrácia, spolupráca s ŠtB, vstup do komunistickej strany či postavenie žien v spoločnosti. Práve stret osobných príbehov s veľkými témami doby dodáva seriálu jeho najväčšiu hĺbku a výpovednú hodnotu,“ uvádza Alexandra Dubovská, riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza.

Čaká ich skok v čase

