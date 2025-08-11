Televízia odtajnila prvé informácie o druhej sérii seriálu Sľub. Diváci sa môžu tešiť na novú rodinu

Čakanie divákov Sľubu sa blíži ku koncu a ako sa ukázalo, dlhé mesiace bez ich obľúbeného seriálu ich v napätí pripravovali na niečo veľké. Dej pokračovania úspešného denného rodinného seriálu totiž poriadne zamotá tajomná Natália v podaní obľúbenej herečky Gabriely Marcinkovej aj nová rodina Sklenárovcov s Filipom Tůmom a Evou Mores.
Leto bez obľúbeného seriálu sa pomaly končí a diváci konečne poznajú dátum, kedy sa ich favoriti vrátia na televízne obrazovky. Už v pondelok 1. septembra 2025 o 17:55 hod. uvedie Markíza do vysielania mimoriadne úspešný denný rodinný seriál Sľub, ktorý si rýchlo podmanil celé Slovensko. Nové časti budú opäť vysielané každý pracovný deň v podvečernom čase a fanúšikovia sa rozhodne majú na čo tešiť!
Na čo sa môžu tešiť?
Hlavných hrdinov a obľúbené seriálové rodiny čakajú ďalšie výzvy a príbehy plné lásky, humoru i drámy. Dej odohrávajúci sa v Československu v 80. rokoch poriadne zamieša príchod nových výrazných postáv, ktoré vstúpia do druhej série aj so svojimi tajomstvami.
„Keď sme na začiatku roka uviedli vôbec prvý denný dobový seriál Sľub, dúfali sme, že si nájde cestu k divákom – no taká silná odozva a oddanosť publika prekonala všetky naše očakávania. Každodenné príbehy plné nádejí, rozporov, lásky aj strát, zasadené do zlomových čias plných neistoty a očakávaní, si získali srdcia ľudí naprieč všetkými generáciami. Veľmi sa z toho tešíme a divákom sme nesmierne vďační za ich priazeň,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.
„V druhej sérii sa môžu fanúšikovia tešiť na ešte pestrejší dej, nové tváre, nečakané prepojenia a dramatické línie, ktoré ich opäť každý večer vtiahnu do osudov ich obľúbených postáv,“ dodáva.
Strhujúce finále prvej série Sľubu prinieslo mnohé zvraty a nezodpovedané otázky: Ako dopadne Michalov (Kristián Baran) návrat z pohraničia za láskou Zuzanou (Adriána Brnčalová) a adoptovaným synčekom Kubkom? Aký bude osud riaditeľa základnej školy Viktora Gálika (Michal Ďuriš), ktorého na svadbe jeho vnučky Martiny (Paula Lopatovská) zradilo oslabené srdce a bezvládne sa zrútil na zem? Odíde Paľo Hanúsek (Dušan Cinkota) nadobro od svojej ženy Zdeny (Gabriela Dzuríková) pre tajomstvo, ktoré pred ním skrývala? A čo čaká ďalšie obľúbené seriálové rodiny – Bartošovcov, Horváthovcov, Kollárovcov, Roháčovcov či Valentovcov?
„V druhej sérii sa diváci môžu tešiť na dvojnásobnú dávku silných emócií, humoru, splnených aj nesplnených sľubov ale i tajomstiev, ktoré so sebou prinesú nové postavy. Osudy hlavných hrdinov a ich rodín zároveň prirodzene ovplyvnia témy, ktoré rezonovali v Československu 80. rokov – emigrácia, spolupráca s ŠtB, vstup do komunistickej strany či postavenie žien v spoločnosti. Práve stret osobných príbehov s veľkými témami doby dodáva seriálu jeho najväčšiu hĺbku a výpovednú hodnotu,“ uvádza Alexandra Dubovská, riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza.
