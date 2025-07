Prvý odhad zvyšovania dôchodkov seniorov nepoteší. Takto by mohli od januára vyzerať ich penzie

Dôchodcovia si zvyknú prilepšiť viackrát do roka. Zatiaľ čo v závere dostanú vyplatený rodičovský dôchodok a 13. dôchodok, v januári ich každý rok čaká valorizácia, teda zvyšovanie súm ich dôchodkov, o ktoré nemusia požiadať, ale dejú sa automaticky.

Ako informuje portál Finsider, valorizácia dôchodkov sa odvíja od dôchodcovskej inflácie. Tá súvisí s cenami tovarov a služieb, ktoré využívajú práve dôchodcovia a ak idú tieto ceny rapídne hore, v rovnakej miere sa zvyšujú aj ich dôchodky, aby si mohli zachovať rovnaký komfort. Zdá sa však, že tento rok ceny prudko hore nešli, a tak aj valorizácia dôchodkov bude skromnejšia.

O koľko sa zvýšia dôchodky

Čím nižšia je dôchodcovská inflácia, tým menej sa v januári zvýšia dôchodky. Posledný zverejnený údaj Štatistického úradu je inflácia za mesiac máj. Celkový medziročný rast cien v tomto období dosiahol 4,1 percenta a dôchodcovská medziročná inflácia bola na úrovni 3,8 percenta. Celkovo sa od januára ceny pre domácnosti dôchodcov zvýšili o 3,5 percenta.

„Na výdavkovej strane sa očakáva spomalenie rastu najmä v dôsledku výrazného poklesu dôchodcovskej inflácie v porovnaní s uplynulými rokmi, ktorá klesne pod 4 %. Nižší rast cien zmierňuje tlak na valorizáciu dôchodkov,“ uviedlo ministerstvo financií v tlačovej správe k novej makroekonomickej prognóze.

O valorizácii dôchodkov pritom rozhoduje priemerná inflácia za prvých deväť mesiacov daného roku. Definitívna suma tak bude známa až v októbri, kedy Štatistický úrad zverejní údaje za september. Zatiaľ sa však dá počítať len s približným odhadom a dôchodky by sa mohli v januári zvýšiť o 3,5 percenta, teda o úroveň dôchodcovskej inflácie od januára do mája tohto roka.

Priemerný dôchodok by tak stúpol o 24,55 eura a dosiahol by sumu 725,89 eura. Oproti minulému roku by to znamenalo prilepšenie, keďže v roku 2025 stúpli dôchodky len o 2,1 percenta.