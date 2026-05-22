Predtým, než požiadajú o dôchodok, mali by skontrolovať jednu vec. Chyba môže stáť seniorov peniaze

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr ako dovŕši svoj dôchodkový vek. Túto možnosť využívajú viacerí seniori, napríklad aj tí, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná.
Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, nárok na predčasný dôchodok máte, ak ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali potrebné odpracované obdobie a suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Na čo si dať pozor
Zároveň musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To však nie je to jediné, čo musíte skontrolovať predtým, než o tento typ penzie požiadate.
Sociálna poisťovňa pripomína, aby ste si overili, ktoré obdobia dôchodkového poistenia máte v evidencii a či tieto údaje sedia, aby ste potom neostali nemilo prekvapení. Spravíte to tak, že navštívite svoj Elektronický účet poistenca (EUP). V časti Dôchodkové poistenie si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované.
Nemusíte to pritom robiť len elektronicky. Overiť si evidenciu období dôchodkového poistenia môžete aj tak, že požiadate o Výpis z EUP prostredníctvom:
- Formulára pre otázky,
- telefonicky na bezplatnom tel. č. 0800 123 123,
- emailom na adrese [email protected],
- osobne v pobočke Sociálnej poisťovne.
