Šetria každú kvapku: Srí Lanka skracuje pracovný týždeň, úrady budú pre nedostatok paliva fungovať len štyri dni

Srí Lanka oznámila skrátenie pracovného týždňa pre úrady a časť verejného sektora s cieľom ušetriť svoje obmedzené zásoby paliva, keďže sa pripravuje na dlhotrvajúcu vojnu na Blízkom východe, uviedli v pondelok predstavitelia krajiny. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Generálny komisár pre základné služby Prabath Chandrakeerthi uviedol, že štátne inštitúcie budú od stredy fungovať len štyri dni v týždni. Nové opatrenia sa budú vzťahovať aj na školy a univerzity a zostanú v platnosti na neurčitý čas.
Vláda chce znížiť spotrebu paliva
„Žiadame aj súkromný sektor, aby sa pridal a odteraz vyhlásil každú stredu za sviatok,“ povedal Chandrakeerthi novinárom po mimoriadnom zasadnutí, ktorému predsedal prezident Anura Kumara Disanajake.
„Musíme sa pripraviť na najhoršie, ale dúfať v to najlepšie,“ povedal prezident. Dodal, že základné služby vrátane nemocníc, prístavov a záchranných služieb, budú naďalej fungovať ako zvyčajne. Vláda tiež zrušila verejné podujatia a požiadala štátnych zamestnancov, aby v rámci možností pracovali z domu – s cieľom obmedziť spotrebu paliva.
Zásoby paliva vystačia len niekoľko týždňov
Po vypuknutí vojny na Blízkom východe Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza 20 percent svetových dodávok ropy, prakticky uzavreli iránske Revolučné gardy (IRGC). Srí Lanka všetku ropu dováža a nakupuje aj uhlie na výrobu elektrickej energie. S prídelmi paliva krajina začala už v nedeľu, pričom každý motorista má nárok na 15 litrov benzínu alebo nafty týždenne, zatiaľ čo prostriedky verejnej dopravy dostali 200 litrov.
Úrady uviedli, že zásoby benzínu a nafty v krajine by mali vydržať takmer šesť týždňov, ale varovali pred tým, že akékoľvek narušenie dodávok by mohlo ostrov vážne zasiahnuť. Srí Lanka nakupuje rafinované ropné produkty zo Singapuru, z Malajzie a Južnej Kórey, zatiaľ čo surovú ropu pre svoju rafinériu získava z Blízkeho východu.
Vláda zároveň varovala, že akákoľvek eskalácia bojov na Blízkom východe a dlhotrvajúca vojna by mohli vážne ohroziť jej snahy dostať sa z hospodárskej krízy z roku 2022.
