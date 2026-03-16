Zarábal tisíce, vlastniť má majetok za milióny: Demokrati sa pýtajú, odkiaľ má Ján Ferenčák desiatky nehnuteľností

Ján Ferenčák si údajne vybudoval realitné portfólio za milióny eur, strana Demokrati sa pýta, odkiaľ zobral peniaze? Strana Demokrati ešte 7. marca upozornila verejnosť, že jeden rebelujúci poslanec strany Hlas-SD má byť obvinený pre podozrenia z korupcie.
„Zámerne sme ho nemenovali, pretože sme dúfali, že sa sám hodí na háčik. Tak to aj bolo. Ozval sa poslanec strany Hlas-SD a primátor Kežmarku Ján Ferenčák,“ pripomenul predseda Demokratov Jaroslav Naď. Ferenčák, ktorého vlani odvolali z čela eurovýboru Národnej rady SR a následne opustil aj poslanecký klub Hlasu-SD tvrdil, že o ničom nevie.
Naď predstavil nové informácie
Naď pripomenul, že Ferenčák Demokratov vyzval, aby prehovorili v prípade, že niečo vedia. Naď tak na dnešnej tlačovej besede prišiel s informáciami, na ktoré ich upozornili občania a overili si ich v dostupných databázach ako kataster či obchodný register.
„Medzičasom bolo políciou oficiálne potvrdené, že prebieha trestné konanie vo veci zločinu korupcie, ktoré sa dotýka aj mestského úradu v Kežmarku… My to nechceme nijako hlbšie komentovať a rešpektujeme orgány činné v trestnom konaní. Na základe našich informácií si dovolím povedať, že okrem trestného činu korupcie sa vyšetruje aj trestný čin legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti, zneužitie právomoci verejného činiteľa a uvažuje sa o rozšírení činov aj o ďalšie, ktoré budú postupne špecifikované,“ dodal Naď.
Príjmy a majetok podľa Demokratov nesedia
Ako upozornil, Ferenčák podľa jeho majetkových priznaní od roku 2015, odkedy je verejným funkcionárom, zarábal približne 3 300 eur v čistom. Do roku 2025 boli jeho príjmy na úrovni 360-tisíc eur v čistom. Ferenčák však podľa slov Naďa vlastní nehnuteľnosti za približne 2,8 milióna eur.
„Z takéhoto príjmu, čo znamená okolo 3 300 eur mesačne, si človek financuje rodinu, bežné životné náklady či dovolenky. Napriek tomu dnes vidíme rozsiahle realitné portfólio. Kladieme preto úplne legitímne otázky,“ povedal Naď. Demokrati chcú, aby Ferenčák svoje realitné impérium vysvetlil.
Podľa ich zistení totiž poslanec vlastní napríklad dom v Kežmarku za približne 450-tisíc eur, vilu so stavebným pozemkom v Novej Lesnej približne za milión eur, byt v novostavbe v Bratislave približne za 300 až 350-tisíc eur, pozemok vo Veľkej Lomnici približne za 100-tisíc eur a byt v Kežmarku s dvoma nebytovými priestormi približne za 250-tisíc eur.
Demokrati žiadajú vysvetlenie
„Okrem toho figuruje približne pri 70 nehnuteľnostiach, ktoré kúpil, získal alebo zdedil,“ dodali Demokrati. Ferenčák je zároveň podľa slov Naďa majiteľom troch spoločností. Jedna z nich má obrat 191 eur, no vlastní pozemky za 281-tisíc eur. Druhá má nulové obraty, účtovnú závierku v mínuse, ale vlastní pozemky za 389-tisíc eur.
„Keď zrátame osobný majetok a majetok firiem, dostávame sa k sume približne 2,8 milióna eur. Preto sa pýtame: ako je možné z príjmu verejného funkcionára vybudovať takéto realitné portfólio? Z akých zdrojov boli tieto investície financované, a prečo firmy bez reálnej činnosti vlastnia nehnuteľnosti za stovky tisíc eur?“ dodal predseda Demokratov.
Podľa strany by mal byť Ferenčák už vylúčený miestnou bunkou z Hlasu. Súčasne majú informácie, že dnes opäť zasahuje ÚBOK na stavebnom úrade v Kežmarku. Demokrati sa tak pýtajú, či sú tieto informácie pravdivé.
Ferenčák reaguje na kritiku Demokratov
Ján Ferenčák reagoval na tvrdenia strany Demokrati, ktorá na tlačovej konferencii poukazovala na jeho majetok a nehnuteľnosti. Tvrdí, že jeho majetkové pomery sú transparentné a všetky údaje sú verejne dostupné. Ako uviedol Denník N, Ferenčák reagoval aj na kritiku zo strany Jaroslava Naďa.
Ferenčák zdôraznil, že ako verejný činiteľ má všetok svoj majetok uvedený v majetkovom priznaní, ktoré je dostupné na webovej stránke Národnej rady. Podľa jeho slov vie preukázať nielen to, čo vlastní, ale aj spôsob, akým majetok nadobudol. Zároveň spochybnil sumu 2,8 milióna eur, ktorú na tlačovej konferencii spomínali predstavitelia Demokratov. Tí podľa neho hovorili len o odhadoch hodnoty jednotlivých nehnuteľností. „Ten ich výpočet musím rozporovať, neviem o žiadnej sume presného vyčíslenia, ktoré oni na tlačovke prezentovali,“ povedal Ferenčák.
Pôsobil aj v podnikaní
Ferenčák je od roku 2014 primátorom Kežmarku a od roku 2020 aj poslancom parlamentu. Pred vstupom do politiky pracoval ako učiteľ prírodných vied a informatiky a neskôr pôsobil ako manažér v medzinárodnom konzorciu zameranom na spinálnu chirurgiu. Okrem toho je vlastníkom spoločnosti, ktorá predáva kozmetiku a výživové doplnky.
Ročné tržby firmy sa pohybujú približne od 300-tisíc do 650-tisíc eur. Výnimkou bol rok 2019, keď spoločnosť dosiahla zisk takmer 440-tisíc eur. Jediným spoločníkom firmy je Ján Ferenčák.
