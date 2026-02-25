Sestry Nízlové odhalili tajomstvo zo súkromia: Prehovorili o svojich záhadných partneroch

Sesterské duo Twiins prešlo v posledných rokoch výraznými životnými zmenami, ktoré ovplyvnili nielen ich súkromie, ale aj pohľad na lásku. Dnes sa zdá, že po náročnom období sa im konečne začína blýskať na šťastnejšie časy.
Ako mimoriadne úspešné speváčky, ktoré nedávno vydali dve nové skladby a popri kariére sa naplno venujú aj úlohe mám dvoch malých dievčatiek, sestry Nízlové pútajú pozornosť nielen hudbou, ale aj súkromím.
Pre Smotánku prezradili, že otázky o ich aktuálnom partnerskom statuse zostávajú zahalené rúškom tajomstva a hoci sa po ich boku dlhší čas neobjavil oficiálny partner, z ich reakcií je zrejmé, že v súkromí sa toho deje viac, než sú ochotné verejne priznať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Náročné obdobia po rozchodoch
Daniela Nízlová aj Veronika Nízlová dnes vychovávajú svoje dcéry ako slobodné mamy. Daniela je mamou malej Lindy, ktorej otcom je futbalista Stanislav Lobotka, aktuálne žijúci v talianskom Neapole s novou partnerkou. Ich rozchod sprevádzali rôzne špekulácie, no speváčka sa k citlivému obdobiu dlhodobo nechcela vracať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Pre Danielu bol koniec vzťahu mimoriadne náročný a istý čas patril k najťažším obdobiam jej života. Po rozchode s Lobotkom otehotnela s mladým hercom Victorom Ibarom, no ich vzťah sa skončil a speváčka o bábätko prišla. Stratu prežívala veľmi ťažko. Ani Veronika to v láske nemala jednoduché.
S hudobníkom Matúšom Kolárovským má dcérku Neu a podobne ako jej sestra si už prešla rozvodom. Aj preto sa dnes obe do ďalšej svadby príliš neponáhľajú.
Nahlásiť chybu v článku