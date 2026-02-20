Dávajú im zabrať. Sestry Nízlové si prechádzajú náročným obdobím, ich deti sú živšie, než čakali

Foto: Instagram.com/danielatwiins

Jana Petrejová
Nemajú to s nimi jednoduché.

Známa spevácka dvojica Twiins, sestry Veronika a Daniela Nízlové, si prechádza náročným rodinným obdobím – ich rozkošné dcérky im totiž „dávajú zabrať“ každým dňom viac. Napriek tomu, že obidve mamy milujú svoje malé dievčatká bezvýhradne, zvládanie každodenných výziev ich výrazne skúša a preveruje ich trpezlivosť.

V rozhovore pre Koktejl uviedli, že momentálne prežívajú obdobie obyčajných rodičovských starostí, ktoré si mnohé mamičky a otcovia dobre pamätajú z čias, keď im doma pobehovali malé deti. Aj v práci sa obracajú jedna radosť, keďže budú tento rok oslavovať štyridsiatku a chystajú nové skladby v slovenskom jazyku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa DanielaTWiiNS (@danielatwiins)

Krása, perly a rodičovská výzva

Sestry Veronika a Daniela Nízlové, ktoré stoja za úspešným hudobným projektom Twiins, sa nedávno zúčastnili prestížnej udalosti. V pražskom Obecnom dome sa konal dvanásty ročník Česko-Slovenského plesu. Jedinečný večer si vychutnali obe sestry tak, ako sa patrí v sprievode kamarátok. „Užívame si to, lebo toto je najvzácnejšia vec, ktorú si vlastne človek môže dopriať,“ uviedla Veronika Nízlová.

Pridala sa k nej Daniela, ktorá si nevedela vynachváliť celý ples. „Cítiš sa tu ako princezná. Je to tu nádherné: jedlo, fantastickí ľudia, milí,“ neskrývala svoje dojmy z veľkolepej akcie. Sestry zavítali na udalosť v krásnych krémových šatách, ktoré si kúpili minulý rok v Dubaji a perly majú z vietnamského ostrova perál s názvom Phú Quốc. Vietnam si podľa ich slov užili, ale boli samy, keďže ich deti ešte nezvládajú dlhé lety.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa DanielaTWiiNS (@danielatwiins)

Sestry sa na plese aspoň odreagovali od povinností, ktoré ich čakajú doma. Daniela má dcérku Lindu a Veronika Neu, pričom obe sú slobodné mamy. Tak ako obe speváčky, aj ich dcérky sa majú rady, hoci to má jeden háčik. „Milujú sa, ale si robia strašne zle. Teraz máme také obdobíčko, ale tak zase každé obdobie prejde, podľa mňa,“ dúfa Daniela, ktorú doplnila Veronika, podľa ktorej nič netrvá večne. Preto sú obe v tom, že ich to určite jedného dňa prejde.

Aká bola puberta u oboch sestier?

