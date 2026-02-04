Plakali tri hodiny. TWiiNS prichádzajú s prelomovou novinkou a po 20 rokoch hlásia veľkú zmenu v hudbe

Sestry Nízlové, známe ako TWiiNS, sa po dvadsiatich rokoch na hudobnej scéne ocitli na prahu veľkej zmeny. Po rokoch práce v zahraničí sa rozhodli viac sústrediť na slovenskú tvorbu, čo prinieslo intenzívne emócie a nové výzvy. Tento krok symbolizuje ich návrat ku koreňom a zároveň nový impulz pre fanúšikov, ktorí sledujú ich kariéru od začiatkov.
Po dlhých dvadsiatich rokoch sa sestry Nízlové ocitli na rozhraní starého a nového obdobia, ktoré prináša nielen zmenu v hudbe, ale aj hlboké osobné prežívanie. Ich rozhodnutie obrátiť sa viac k slovenskej tvorbe vyvolalo emócie, ktoré naznačujú, že za týmto krokom sa skrýva viac než len nové songy či album – možno nový začiatok, ktorý je taký nečakaný ako intenzívny. V markizáckom Teleráne Veronika a Daniela prezradili viac o tom, o čo ide a aké majú novinky.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nové skladby na konte
Popové divy nezaháľajú a pripravili si pre svojich fanúšikov niečo, čo ich poteší. Nedávno vydali dve skladby, ktoré sú niečím výnimočné. Prvou je balada Anjel môj, ktorá nesie silný odkaz a posolstvo, ktoré roztopí nejedno chladné srdce. „Tú skladbu napísal náš rodinný priateľ a keď nám ju poslal, tak sme asi tri hodiny plakali. Ten text je tak veľmi silný. A aj ľudia, čo nám píšu, tak nevedia prestať plakať, pretože je naozaj taká emotívna,“ priznala jedna zo sestier.
Ako ďalej pokračovala, stačilo si raz vypočuť text a hneď vedeli, že pôjde o spomienkovú pesničku na Petra Fialu, ktorý tragicky zahynul pri autonehode v roku 2004. „A taktiež sme to spravili ako prekvapenie pre jeho rodičov a sestričku, takže sme si spolu poplakali,“ pokračovala. Speváčky podobnú pesničku, ktorá bola rozlúčková, vydali rok po jeho úmrtí. „A tým, že nahrávame album po dvadsiatich rokoch v slovenčine, tak sme si povedali, prečo nie, nech ožijú trošku spomienky na Peťka,“ uviedli na pravú mieru rozhodnutie o vydaní pesničky, ktorou si opäť pripomenú svojho kamaráta.
Druhou novinkou je pesnička Stop, ktorú spevácke divy označili za motivačnú a skôr pozitívne ladenú. Ústrednou témou sú toxické vzťahy, no vydali sa inou cestou a nechceli to poňať negatívne a nadávať na mužov. „Tá hlavná správa je tam taká, že nájsť v sebe sebalásku, sebahodnotu a možno aj tú odvahu odísť z toxických vzťahov,“ poznamenali a zároveň priblížili, že ide o energickú, dynamickú a tanečnú pieseň, ako napovedá aj videoklip. Čo sa týka textu, ten čerpali zo svojich vlastných skúseností zo života.
Nahlásiť chybu v článku