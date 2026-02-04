Plakali tri hodiny. TWiiNS prichádzajú s prelomovou novinkou a po 20 rokoch hlásia veľkú zmenu v hudbe

Foto: Instagram.com/twiinsmusic

Jana Petrejová
Ich fanúšikovia sa majú na čo tešiť.

Sestry Nízlové, známe ako TWiiNS, sa po dvadsiatich rokoch na hudobnej scéne ocitli na prahu veľkej zmeny. Po rokoch práce v zahraničí sa rozhodli viac sústrediť na slovenskú tvorbu, čo prinieslo intenzívne emócie a nové výzvy. Tento krok symbolizuje ich návrat ku koreňom a zároveň nový impulz pre fanúšikov, ktorí sledujú ich kariéru od začiatkov.

Po dlhých dvadsiatich rokoch sa sestry Nízlové ocitli na rozhraní starého a nového obdobia, ktoré prináša nielen zmenu v hudbe, ale aj hlboké osobné prežívanie. Ich rozhodnutie obrátiť sa viac k slovenskej tvorbe vyvolalo emócie, ktoré naznačujú, že za týmto krokom sa skrýva viac než len nové songy či album – možno nový začiatok, ktorý je taký nečakaný ako intenzívny. V markizáckom Teleráne Veronika a Daniela prezradili viac o tom, o čo ide a aké majú novinky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa DanielaTWiiNS (@danielatwiins)

Nové skladby na konte

Popové divy nezaháľajú a pripravili si pre svojich fanúšikov niečo, čo ich poteší. Nedávno vydali dve skladby, ktoré sú niečím výnimočné. Prvou je balada Anjel môj, ktorá nesie silný odkaz a posolstvo, ktoré roztopí nejedno chladné srdce. „Tú skladbu napísal náš rodinný priateľ a keď nám ju poslal, tak sme asi tri hodiny plakali. Ten text je tak veľmi silný. A aj ľudia, čo nám píšu, tak nevedia prestať plakať, pretože je naozaj taká emotívna,“ priznala jedna zo sestier.

Ako ďalej pokračovala, stačilo si raz vypočuť text a hneď vedeli, že pôjde o spomienkovú pesničku na Petra Fialu, ktorý tragicky zahynul pri autonehode v roku 2004. „A taktiež sme to spravili ako prekvapenie pre jeho rodičov a sestričku, takže sme si spolu poplakali,“ pokračovala. Speváčky podobnú pesničku, ktorá bola rozlúčková, vydali rok po jeho úmrtí. „A tým, že nahrávame album po dvadsiatich rokoch v slovenčine, tak sme si povedali, prečo nie, nech ožijú trošku spomienky na Peťka,“ uviedli na pravú mieru rozhodnutie o vydaní pesničky, ktorou si opäť pripomenú svojho kamaráta.

Druhou novinkou je pesnička Stop, ktorú spevácke divy označili za motivačnú a skôr pozitívne ladenú. Ústrednou témou sú toxické vzťahy, no vydali sa inou cestou a nechceli to poňať negatívne a nadávať na mužov. „Tá hlavná správa je tam taká, že nájsť v sebe sebalásku, sebahodnotu a možno aj tú odvahu odísť z toxických vzťahov,“ poznamenali a zároveň priblížili, že ide o energickú, dynamickú a tanečnú pieseň, ako napovedá aj videoklip. Čo sa týka textu, ten čerpali zo svojich vlastných skúseností zo života.

Návrat k slovenčine

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac