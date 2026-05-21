Slováci čakali na otvorenie prvej predajne v dlhom rade. Nový lacný reťazec už pripravuje ďalší obchod

V stredu 20. mája na Slovensku definitívne otvoril brány nový reťazec. Dánska spoločnosť Normal si pre svoj vstup na tuzemský trh vybrala nákupné centrum Eurovea, ktoré symbolizuje silnú retailovú lokalitu. Ako zástupcovia škandinávskej značky pre interez avizovali, v expanzii budú pokračovať. Ako sa zdá, druhú pobočku by mohli otvoriť už čoskoro.
Podľa našich informácií by sa tak malo stať v ďalšom bratislavskom shopping centre, tentoraz na druhej strane Dunaja. V týchto dňoch prebieha príprava obchodných priestorov v Auparku, čo nám pri osobnej návšteve potvrdila aj veľká reklamná plocha.
Dlhý rad a veľký záujem
Počas včerajšieho dňa sa už od ranných hodín tvoril v nákupnom centre na nábreží Dunaja veľký rad. Všetci prítomní ľudia totiž čakali na slávnostné otvorenie prvej slovenskej predajne značky Normal. Tá si pre prvých zákazníkov pripravila rôzne aktivity, darčekové poukážky či špeciálne ponuky.
Dánsky obchodník Normal je zameraný na drogériový a spotrebný tovar každodennej potreby. V ponuke má značkový sortiment, ktorý sa tu zvykne nachádzať aj v baleniach, ktoré pre daný trh nemusia byť úplne bežné či štandardné. Navyše, kľúčovým komunikačným bodom spoločnosti je aj to, že v predajniach neponúka žiadne zľavy, nakoľko je jeho tovar konštantne vo výhodných cenách.
Slovákom by mal byť dobre známy aj štýl predajne, ktorý Normal razí. Konceptuálne sa podobá švédskemu gigantu Ikea či dánskemu kolegovi Flying Tiger – obchod je navrhnutý ako jednosmerná trasa. V praxi to znamená, že si ho takpovediac musíte prejsť celý, čo zvyšuje mieru takzvaných impulzívnych nákupov.
Nové predajne na Slovensku
Na potenciálne rozširovanie maloobchodnej siete sme sa kompetentných pýtali ešte počas apríla. Kým niektoré nové reťazce vzali Slovensko útokom a pod Tatrami zaznamenali dynamickú expanziu, Normal bude pravdepodobne raziť opatrnejšiu stratégiu. Prvá pobočka na nábreží Dunaja by mala ukázať, akým spôsobom sa bude cesta dánskeho reťazca vyvíjať.
„Celkový prístup spoločnosti je postupný – otvárať predajne jednu po druhej. Do budúcna chce Normal rozširovať svoju sieť na základe skúseností z prvej predajne na Slovensku a zároveň podľa dostupnosti vhodných priestorov. Tempo expanzie tak závisí najmä od príležitostí na trhu,“ uviedol reťazec vo vyjadrení pre náš portál.
Ako zástupcovia spoločnosti dodali, v prvom rade sa budú pozerať na priestory vo väčších mestách a vo frekventovaných nákupných lokalitách/uliciach. To potvrdzuje aj výber druhej lokality, ktorou bude bratislavský Aupark. Ten patrí medzi najpopulárnejšie shopping centrá nielen v hlavnom meste, ale aj na Slovensku a je domovom mnohých popredných značiek.
Z našej návštevy tohto centra vyplýva, že priestory pre druhú slovenskú predajňu sú už vo fáze prípravy a dánska sieť tu má aj reklamné banery. Presný termín otvorenia zatiaľ nie je známy.
