Oslávila 100 rokov, no zdravý životný štýl ignoruje. Vnučka prezradila tajomstvo jej dlhovekosti

100-ročná žena

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Denne vyfajčí desiatky cigariet a stravu meniť nehodlá.

Večný život je stále niečo, o čom ľudia môžu len snívať. Napriek tomu existujú ľudia, ktorí sa dožívajú obdivuhodného veku a stále sú v tomto veku plní energie (v rámci možností) a svojím optimizmom a prístupom k životu inšpirujú mnohých. Takýmto prípadom je aj žena z Anglicka, ktorá oslávila okrúhle narodeniny.

Margaret Ham oslávila významné životné jubileum v sobotu 27. júna. 100-ročná žena sa pritom pochválila, že hoci sa dožila takéhoto vysokého veku, nebolo by to tým, že prísne dodržiavala zdravý životný štýl. Ako zachytil portál NEW YORK POST, Margaret stále vyfajčí približne 20 až 40 cigariet denne.

Nehodlá prestať fajčiť

Margaret sa doma samostatne „pohybuje a motká“, ako to sama nazvala. Jej 47-ročná vnučka Rachael Matthews uviedla, že jej stará mama s týmto zlozvykom nikdy neprestala, a to aj napriek všetkým zdravotným varovaniam. “Fajčí 20 až 40 cigariet denne a fajčiarkou bola odjakživa. Nikdy neprestala a ani sa v najbližšej dobe prestať nechystá,” vysvetlila jej vnučka.

Navyše stále pije každý deň „galóny čaju Yorkshire Tea“, čo je tradičný britský čierny čaj. “Babka má rada silné veci – čaj Yorkshire Tea s plnotučným mliekom. Žiadne polotučné, hovoríme o poctivom, plnotučnom kréme z mlieka Jersey. Reálne, čo to má znamenať? Mnohí ľudia z vtedajšej generácie sú jednoducho stvorení z iného cesta,” pokračuje v opise svojej babky Rachael.

Stravu meniť nehodlá

Mliečne výrobky sú jednoducho niečo, čo si Margaret nenechala vziať a navyše sa ukázalo, že sa drží všetkého, čo by sa dalo považovať za jednoducho tradičnú stravu, ktorú poznajú celé generácie. „Dáva si tiež maslo a marmeládu – a to maslo musí mať hrúbku asi dva a pol centimetra,” prezradila jej vnučka.

„Vždy bola fajčiarka, ale alkohol nikdy veľmi nepila,” hovorí ďalej a dodáva: „Je to dosť ironické, pretože moja mama, nanešťastie, zomrela, keď mala len 52 rokov, po tom, čo sa pokúsila o zdravý životný štýl – a babka na to reagovala štýlom: ‚No nič, ja budem jednoducho pokračovať po svojom!‘“

Margaret sa narodila v dome svojej starej mamy v Bristole v roku 1926, kde vyrastala počas vojny. Rachael povedala: „Vraj jej všetci susedia strašne závideli bombový úkryt, ktorý mala, pretože bol jeden z najhlbších a najväčších v ich rade domov.“

Slúžila vo vzdušných silách

„Spomína si, ako raz videla bombové lietadlo letieť strašne, strašne nízko a zrútiť sa neďaleko miesta, kde žila. Opisovala to ako niečo veľmi desivé,” prezradila jej vnučka.

Margaret neskôr, keď mala okolo 18 rokov, vstúpila do Ženských pomocných vzdušných síl (WAAF), ktoré boli založené v roku 1939. Slúžila tam dva roky a potom sa presťahovala do Kilburnu, kde stretla svojho budúceho manžela a mala dve deti – Rachaelinu tetu Lindu a mamu Sheilu. Rodina neskôr žila v Basingstoke.

Žena za mlada
Foto: Profimedia

Rachael chodí svoju starú mamu kontrolovať každý deň a každú nedeľu trávia spolu pri spoločnom obede u nej doma. Margaret tiež zbožňuje čas strávený so svojou 23-ročnou pravnučkou Megan.

Pripravila si pre ňu prekvapenie

Na oslavu jej narodenín si pritom Rachael pre babku pripravila niečo špeciálne. Zverejnila totiž jej adresu, aby jej mohli popriať ľudia z celého sveta a poslať jej pohľadnicu. „Žije sama a už nám neostalo veľa rodiny, takže chcem, aby bola pohľadnicami priam zasypaná!” prezradila a vzápätí dodala: „Aj keď to nebude také ťažké, keďže je maličká. S vychádzkovou palicou to vie celkom šikovne a tak trochu očakávam, že mi s ňou aj jednu udelí, keď zistí, čo som vyviedla!“

Z jej slov vychádza láska a zdá sa, že hoci je ich rodina malá, o to viac sú zomknutí. A možno práve to je kľúčom k dlhovekosti.

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